Bakan Işıkhan: "(Madendeki göçük) Olayın hemen akabinde ilgili müfettişlerimizi gereken incelemeleri yapmaları için görevlendirdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TTK Armutçuk Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen maden kazasını incelemek üzere müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ziyaret ettiği Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, daire müdürleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan, valilik anı defterini imzalayarak, makama geçti. Vali Hacıbektaşoğlu günün anısına Bakan Işıkhan'a madenci heykeli ve hediyeler takdim etti. Bakan Işıkhan ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Şehir Buluşmaları çerçevesinde parti binasında konuşan Bakan Işıkhan, sözlerine geçen hafta TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet ve yaralılara şifalar dileyerek başladı. Işıkhan, "Bakanlık olarak olayın hemen akabinde ilgili müfettişlerimizi gereken incelemeleri yapmaları için görevlendirdik. Tekrarını yaşamamak dileğiyle, Rabbim ülkemizi her türlü kazadan ve afetten korusun" dedi.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, yediden yetmişe 85 milyon vatandaşın her bir ferdinin kendi kabiliyeti ölçüsünde Türkiye Yüzyılı yolundaki kutlu yürüyüşe katkıda bulunabileceğini ifade eden Işıkhan, "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'de yola çıkarken buna inandık, buna güvendik. Cumhurbaşkanımız 'Hiç kimse geride kalmayacak', 'Kimse kendini dışlanmış ya da dışarıda hissetmeyecek', 'Biz milletimizle, milletimiz için geliyoruz' dedi ve 21 yıldır bu çizgimizi hiç bozmadık hamdolsun. Bunun en net kanıtı yıllardır 'yaparsa AK Parti yapar' diyen halkımızın açık beyanıdır. Her genel ve yerel seçimde, her kalkınma döneminde yukarı çektiğimiz çıtanın üzerine çıkmanın gayreti içerisinde olduk. Adeta kendi kendimizle yarıştık. Türkiye Yüzyılı vizyonu tam olarak böyle bir anlayışın bir eseridir. Artık hamdolsun ki yüzyıllık planlar yapan bir Türkiye var. Peki bu günlere nasıl ulaştık? AK Parti referanslarını kadim değerlerden alan bir parti. AK Parti birlik şuurunu, şanlı tarihimizden, inancımızdan, haktan, adaletten alan bir sivil toplum hareketidir. 2001'den günümüze bu hayali, bu ideali her zaman diri tutarak, yenilenerek, milletimizin umudu oldu, olmaya da devam ediyor. Hükümetimiz bu motivasyonunu milletimizin duasından, desteğinden, teveccühünden alıyor" diye konuştu.

"Şimdi yeni bir demokrasi sınavının arifesindeyiz"

"Girdiği her seçimden zaferle çıkmasının arkasında işte bu güç var" diyen Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin Zonguldak'ın hizmete sevdalı AK kadroları var. O nedenle ilklerin ve ilkelerin partisi olarak milletimizin gönlünde taht kurmuş durumda. Hamdolsun Zonguldak bu uzun meşakkatli yolda davasını ve liderini terk etmedi, yarı yolda bırakmadı. 14 ve 28 Mayıs'ta da liderini yalnız bırakmadı. Biliyorsunuz sadece bizim değil bütün dünyanın gözü kulağı bu seçimdeydi. 2023'ün en önemli seçimi olduğu bizzat uluslararası medya tarafından itiraf ediliyordu. Bu kritik seçimde davasından taviz vermeyen Zonguldak'a teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir demokrasi sınavının arifesindeyiz. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Ülkemizi il il, ilçe ilçe gönül belediyeciliğiyle buluşturabilmemiz için çok önemli bir fırsat duruyor. Yıllarca AK belediyecilikten mahrum kalmış, insana yakışır hizmetlerle buluşamamış ilçelerimiz var. İnşallah bu seçimde hepsini partimizin sosyal devlet anlayışıyla buluşturacağız. Tabii bunu sizlerin desteğiyle ve tecrübesiyle yapacağız. Bizler merkezde, sizler illerimizde çalışmalarımızı gerçekleştirerek, bu seçimde de alnımızın akıyla sandıktan zaferlerle çıkacağız inşallah. Çünkü Türkiye'nin ve AK Parti'nin milletine gönül vermiş, cesareti ve ferasetiyle Türkiye'yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var hamdolsun. Halkıyla her fırsatta hemhal olan, sadece şehirleri değil, ilçeleri ve mahalleleri ile buluşan bir başkanımız var."

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu, milletin ta kendisi olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "AK Parti; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğundan beri asla koltuğunda oturan, milletinden uzak duran, halka tepeden bakan bir parti olmadı. AK Parti; seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte olan bir parti. İşte bu sebeple milli irade diyoruz, işte bu sebeple gönül belediyeciliği diyoruz. Milli irade demek ileri demokrasi, gelişim, kalkınma demek. Bu sebeple kalkınmamıza üretime, çalışma hayatına, nitelikli işgücü yetiştirmeye, istihdamı arttırmaya yönelik politikalarla destek veriyoruz. Zonguldak'ın da, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli ayağını oluşturan yerli ve milli üretimin merkez üslerinden biri olacağına inanıyoruz. Çünkü Zonguldak yeraltı kaynakları bereketli, cevheri özünde gizli coğrafyalarımızdan birisi" değerlendirmesinde bulundu.

"Zonguldak'a 66 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

Zonguldak'ın Türkiye'nin kömür ve çelik üretimine öncülük eden, çalışma disiplini ile örnek bir şehir olduğunu aktaran Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ın üretken yapısı ile özündeki cevher ile 2053 ve 2071 hedeflerimize de çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz bir gerçek. Son 21 yılda yatırımlarla büyüyen şehrimiz, önemli bir istihdam gücüne de sahiptir. Bu vizyonla ve inançla bugüne kadar Zonguldak'a 20 yılda eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan çalışma hayatına dek 66 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlığımız özelindeki yatırım miktarımız ise 3 milyara yaklaşmış durumdadır. Şehrimizde 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 149 bin aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sağlamak ve iş tecrübesi edindirmek adına uyguladığımız Aktif İşgücü Programlarımızdan, son 21 yılda yaklaşık 40 bine yakın Zonguldaklı vatandaşımızı faydalandırdık. TYP'den yararlanan vatandaşımızın sayısı ise 3 bin 500'ü aşmış durumda. Bugüne kadar teşvikler kapsamında Zonguldak'ın kalkınmasına destek veren 11 bini aşkın işverenimize toplam 2,26 milyar TL destekte bulunduk. Türkiye'yi sözde ekonomik krizlerle yolundan döndürmeye çalışanların manipülatif söylemlerine karşı her yıl yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Üstelik bunu son yıllarda karşılaştığımız afetlerin, salgınların, küresel finansal krizlerin olumsuz etkilerine rağmen gerçekleştirebiliyoruz."

Zonguldak'ı icraatın da merkezi yapmaları gerektiğini anlatan Bakan Işıkhan, "Zonguldak icraatın da hizmetinde en iyisini hak ediyor. İnşallah 2019 yerel seçiminde olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de bu şehri partimizin hizmet anlayışıyla yeniden buluşturacağız. Bu seçimde tüm ilçelerimizle birlikte buluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Zonguldak'ın her bir ilçesi bunu hak ediyor. İnşallah mart ayı Zonguldak için bir zafer ayı olacak. Ben Zonguldak'ın gençlerine, kadınlarına, tüm emektar teşkilat mensuplarına güveniyorum" dedi. - ZONGULDAK