Bakan Işıkhan: Asgari ücretin herkesin mutabık kaldığı seviyede olmasını ümit ediyoruz (2)

BAKAN ERSOY, TBMM GENEL KURULU'NDA KONUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Turizmde sürdürülebilirlik alanında Türkiye'yi öncü bir konuma getirdiklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Türkiye, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke olmuştur. Konsey tarafından tanınmış olan 'Sürdürülebilir Turizm Programı'mız kapsamında yılsonu itibari ile 10 binden fazla tesis belge almış olacak. Hedefimiz, yeni sezona kadar ülkemizdeki bütün konaklama tesislerinin 'Sürdürülebilir Turizm Belgesi'ne sahip olmasıdır. Artık Türkiye; konaklama sektörüyle, sürdürülebilir turizm uygulamalarında bütün dünyanın örnek aldığı bir ülkedir" dedi.

'ANKARA VE GORDİON ANTİK KENTİ İLK KEZ UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NE GİRMİŞ OLDU'

Anadolu topraklarının medeniyet mirasını korumanın sorumlulukları olduğunu ifade eden Ersoy, "Bu hususta yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemize yine ilkleri yaşattık. Hem Ankara hem de Gordion Antik Kenti ilk kez UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş oldu, hem de camiler bağlamında dünyanın ilk seri varlığı olarak 'Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri' Dünya Miras Listesi'ndeki yerini aldı. Yine yürüttüğümüz etkin çalışmalar neticesinde ülkemiz üçüncü kez Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilme başarısını göstermiştir. Böylece Türkiye, Dünya Miras Listesi adaylıkları ile ilgili karar alma sürecinde Komite'nin diğer üyeleri ile birlikte 4 yıl boyunca söz sahibi olacaktır" diye konuştu.

Bakan Ersoy, kazı çalışmalarını, ayırdıkları büyük bütçelerle desteklediklerini belirterek, "Bu benzersiz başarı böyle yakalandı. ve neticede hem 'Kazıların Yıl Boyuna Yayılması Projesi'nde hem de bütçe ve lojistikte geldiğimiz nokta, 'Geleceğe Miras' projesini gerçekleştirmek için hazır olduğumuzu bizlere gösterdi. Bu projeyle, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu, yürütülen çalışmalarda yılbaşına 15 katlık artış demektir" açıklamasında bulundu.

'KAZI ÇALIŞMALARI TARİHİMİZDE İLK KEZ TÜRK BİLİM İNSANLARININ BAŞKANLIĞINDA YÜRÜTÜLECEK'

Efes ve Hierapolis'in yanı sıra Bergama, Afrodisias, Sardes, Sagalassos, Hattuşa gibi çalışmaların yabancı bilim heyetleri tarafından yürütüldüğü 18 kazı alanında 'Geleceğe Miras' projesi çalışması başlatacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Söz konusu proje kapsamında yakaladığımız bir büyük başarıyı da bu kürsüden tarihe not düşmek isterim. 'Geleceğe Miras'ın ikinci aşamasında, yabancı heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da projeye dahil ettik. Şimdi bu kazılarda koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer 'koordinatör kazı başkanı' atayarak çalışmalarımızın ivmesini artıracağız. Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı, tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir. Bu, Türk arkeoloji tarihinin dönüm noktasıdır. İnşallah bundan sonra da bu toprakların medeniyet mirasına onun varisi olan bizler sahip çıkacağız" dedi.

'2028 HEDEFİMİZ OLAN 100 MİLYAR DOLARA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEYİZ'

Bakan Ersoy, "2022'de bir önceki yıla göre yüzde 71 artış sağlayarak, toplamda 51,4 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. 2023 yılı ocak- kasım döneminde ise toplam 52,7 milyon ziyaretçi seviyesine ulaştık. Turizm gelirlerimizi de artırmayı sürdürüyoruz. İlk 9 ayda yakaladığımız 42 milyar dolarlık turizm gelirlerimiz de Orta Vadeli Plan hedefimiz olan 55,6 milyar dolar ile uyumlu şekilde gitmektedir. 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolara, devlet ve sektör omuz omuza vererek, emin adımlarla ilerlemekteyiz" diye konuştu.

'4 YIL İÇİNDE ESERLERİMİZİN TAMAMINI DİJİTAL ORTAMA AKTARMIŞ OLACAĞIZ'

Müzecilikte 'Müze Ulusal Envanter Sistemi' dönemi başladığını söyleyen Bakan Ersoy, "Geliştirdiğimiz ve UNESCO tarafından da diğer ülkelere örnek gösterilen bu proje ile artık eserlerin belgelenmesi ve takibi dijital ortamda yürütülebilmektedir. Halihazırda 735 bin eser sisteme dahil edilmiş olup, 4 yıl içinde eserlerimizin tamamını dijital ortama aktarmış olacağız. Bir diğer teknolojik devrimi de 'Tarihi Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirme Projesi' ile gerçekleştirdik. Müzelerimizin teşhirinde bulunan eserlerin yüzde 82'si için kimliklendirme yapılmıştır. 5 yıl içerisinde bütün eserlerimiz için bu süreç tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TOPLAM ESER SAYISINI DA 12 BİN 119'

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı' kurulduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, 12 ülke ile kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşma imzaladıklarını belirtip, bu çalışmalar neticesinde 2023 yılında toplam 3 bin 59 eserin yurt dışından ait Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi. Bakan Ersoy, 2002- 2023 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayısının da 12 bin 119 olduğunu açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN: 2024 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARININ YÜZDE 50 CİVARINDA ARTACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR

Bakanların yaptığı sunumların ardından soru- cevaplara geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir soru üzerine memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE, yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" dedi.

BÜTÇELER KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,