Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı mücadele edeceğiz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İsrail'in ekim ayından bu yana Gazze'de hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve yardım kolilerinin dağıtıldığı çadırları vurduğunu dile getirip, "Gözünü adeta kan bürümüş bu katillerin yaptığı soykırımla bugüne kadar 40 binden fazla Filistinli kardeşimiz öldürüldü. Su, gıda, temel insani ihtiyaçların olmadığı bir coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Muğla'ya geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, ardından Muğla Sıtkı Üniversitesi (MSKÜ) AKM A Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla İl Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ile Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, ilçe başkanları ile partililer hazır bulundu. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü olduğunu belirtip, "Büyük felakette kaybedilen binlerce canı rahmetle anıyorum ve geride kalanların acısı tazeliğini koruyor. Bunun yanında ne yazık ki bu acı yıl dönümünde başka bir felaketle de mücadele ediyoruz. Çanakkale'de, İzmir'de, Bolu'da, Muğla'da ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yangınlar hem doğamızı hem de orman köylerinde ve şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızı tehdit etmektedir. Ormanlarımız, sadece ülkemizin yeşil zenginliği değil, aynı zamanda ekosistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, İsrail'in ekim ayından bu yana Gazze'de hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve yardım kolilerinin dağıtıldığı çadırları vurduğunu dile getirip, "Gözünü adeta kan bürümüş bu katillerin yaptığı soykırımla bugüne kadar 40 binden fazla Filistinli kardeşimiz öldürüldü. Su, gıda, temel insani ihtiyaçların olmadığı bir coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz oldu. Filistin'in haklı davasını ve Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini tüm dünyaya anlatma fırsatı buldu. Şeref konuğu olarak Filistin halkı adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak elimizden gelen her şekilde ve tüm imkanlarımızla Filistin'in haklı davasını savunmaya, Gazzeli yetimlerin gür sesi olmaya ve katiller yaptıklarının hesabını verinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

'GELİŞİM VİZYONUNA SAHİBİZ'

Bakan Işıkhan, "Muğla, dünyada tanınan ve bilinen, katma değeri yüksek, sadece turizmin başkenti değil, aynı zamanda bünyesinde barındırdığı kültürlerle de bir medeniyetler beşiği konumunda yer alıyor. Şehrimizi gerek il bazında gerekse ilçeler bazında sizlerin yaptığı çalışmalar ve merkezi yatırımlarımızla hak ettiği konuma taşıyacağımıza inanıyorum. Teşkilatlarımızın buradaki varlığı, Muğlalı vatandaşlarımız için verdiğiniz mücadele çok önemli, çok değerli. Bugün ülkemiz, bir zamanlar hayali bile kurulamayan bir noktaya ulaştı hamdolsun. Artık yerli üretimden sosyal politikalara kadar uzanan bir gelişim vizyonuna sahibiz. Ancak sizlerin de bildiği gibi tüm bunlara kolay ve kısa sürede ulaşmadık. Bu gelişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emeğini ve alın terini Türkiye'nin geleceğine adayan ileri görüşlü kadrolarla gerçekleştirdik" açıklamalarında bulundu.

'BÜYÜK BİR POTANSİYELİ İÇİNDE BARINDIRIYOR'

Bakan Işıkhan, toplantının ardından MSKÜ AKM B Salonu'nda düzenlenen Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, "Muğla konumu ve iklimi itibariyle çeşitli medeniyetlere binlerce yıl ev sahipliği yapmış kadim bir kıyı şehrimiz. Doğası, dokusu, tarihi ve ekonomisi bakımından da tüm dünya ülkeleri için adeta bir cazibe merkezi. Şehrimizin Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas gibi her bir ilçesi, turizm ve tarım alanında uluslararası marka haline gelmiş durumda. Bu ilçeler, dünyadaki birçok şehirden daha fazla tanınırlığa sahip. Aslında bu tanınırlık da büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor" dedi.

'KADIN VE GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7'den 70'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu sebeple, kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Özellikle kadın istihdamı, istihdam politikalarımızın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklere kavuşma noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor. Çünkü hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, kadın- erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir hareketten geçmektedir. Kadınların gücü olmadan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek ve istihdamdaki paylarını artıracak projeler geliştiriyoruz. Genç ve engellilerin de istihdama katılmaları amacıyla benzer projeleri yakın zamanda hayata geçireceğiz."