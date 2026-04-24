Bakan Gürlek Edirne'de gençlerle buluştu: 'Adaleti hızlandırmak en büyük hedefimiz'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de gençlerle bir araya gelerek adalet sistemi, sosyal medya, yapay zeka ve yeni anayasa ihtiyacına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Adaleti hızlandırmak en büyük hedefimiz ve vatandaşın adalete olan güven duygusunu yükseltmek" dedi.

Edirne'de tarihi Peykler Medresesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılan Bakan Gürlek, adalet sisteminde temel önceliklerinin vatandaşın hak arama sürecini kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Programda öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Gürlek, yargıya güven konusunda önemli mesajlar verdi.

Bir öğrencinin "Türkiye'nin adalet sistemi adına en büyük hedefiniz nedir?" sorusuna Gürlek, "Adaleti hızlandırmak en büyük hedefimiz ve vatandaşın adalete olan güven duygusunu yükseltmek. Adalete mutlaka güvenin" diye yanıt verdi.

Yargının kendi içinde denetim mekanizması bulunduğunu vurgulayan Gürlek, "Hakimin vermiş olduğu karar itiraza tabi. İtirazı istinaf inceler. İstinaf'tan Yargıtay'a gider. Yani böyle üç beş tane karar yüzünden adalete güven duygusu sanki yokmuş gibi düşükmüş gibi algılanıyor. Biz üzerimize ne düşüyorsa bunu yapacağız. Kesinlikle bir hakim savcı eğer haklıysanız mutlaka karar verir. Belki ilk başta yanlış karar vermiştir. Burada özel bir kast güttüğünü düşünmüyorum. Ama mutlaka o karar yanlış karar istinaftan, Yargıtay'dan mutlaka döner. Yani haklı karar eninde sonunda gelir sizi bulur" dedi.

"Tavsiyem sosyal medyada vakit geçireceğinize hayata dokunun"

Öğrencilere sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Gürlek, sosyal medyada oluşturulan algıların çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Gürlek, "Arkadaşlar sosyal medyaya fazla kendinizi kaptırmayın. Benim de çocuğum var, sizler de muhtemelen sosyal medyada çok vakit geçiriyorsunuz. Sosyal medya gerçekten bir yalan dünyası, hayal dünyası. Hepimiz mecburen giriyoruz, günlük haberleri takip ediyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz ama orada anlatılanlar, orada yaşananların çoğu gerçek değil. Orada bir hayat kuruluyor, orada bir kurgu var. Herkes o kurgunun içine yerleşmeye çalışıyor. Benim size tavsiyem sosyal medyada vakit geçireceğinize Edirne'yi gezin, burası tarihi bir şehir, buranın tarihiyle ilgili bilgi edinin, kitap okuyun, belgesel izleyin. Mutlaka hayata dokunun" diye konuştu.

"Sosyal medyada yalan algı yapan bir kişi mutlaka hesabını görecek"

Sosyal medyada yayılan yalan haber ve provokatif paylaşımlara dikkat çeken Gürlek, bu konuda düzenleme yapılmasının önemine değindi. Gürlek, "Sosyal medyada yalan haberlerin, oradaki provokatif hesapların bir sorumsuzluğu var. Sosyal medyada yalan algı yapan bir kişi mutlaka hesabını görecek. Ne yapıyor? Yurt dışından bir tane fake hesap açıyor. Ondan sonra yalan algı yapıyor. Bunların çoğu da provokatif, insanları galeyana getirmek için açılan hesaplar. Bunlara inanmayın, itibar etmeyin" dedi.

Kimlik doğrulama sistemine ilişkin de bilgi veren Gürlek, bu sistemin vatandaşların bilgilerini paylaşmadan, suç unsuru oluştuğunda gerçek kullanıcıya ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

"Yeni anayasa ihtiyacı var"

Bir soru üzerine anayasa değişikliğine değinen Gürlek, "Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz 1982 Anayasamız var. Bu da bir darbe döneminin anayasası. Sürekli biz değişiklik yaptık. Bir tabir var, 'Yamalı bohça', yamalı bohçaya döndü. Artık Anayasa güncel konulara, güncel ihtiyaçlara fayda sağlamıyor. Anayasa değişikliğinin yapılması lazım. Burada elbette bir toplumsal uzlaşı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yargı süreçlerinin hızlandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Gürlek, özellikle bazı dava türlerinde sürelerin uzadığını tespit ettiklerini söyledi. Adalet alanında dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Gürlek, UYAP sisteminde önemli yenilikler yapıldığını ifade etti.

Yapay zekanın yargı süreçlerinde kolaylaştırıcı bir unsur olacağını belirten Gürlek, e-duruşma ve e-avukat uygulamalarının kapsamının genişletileceğini söyledi. Bakan Gürlek, "Temennimiz Türkiye'nin her yerindeki vatandaşın adalete kolay bir şekilde erişmesini sağlamak" diyerek, online dava açma ve dijital yargı uygulamalarının bu hedef doğrultusunda geliştirildiğini kaydetti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı