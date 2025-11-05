Bakan Göktaş Katar'da 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurulu'na hitap etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Katar'da katıldığı 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurulu'na hitabında, Türkiye'nin herkes için insanlığa yakışır yaşam şartlarının sağlandığı bir gelecek inşa etme iradesine sahip olduğunun altını çizerek, "Birlikte hareket ederek daha adil bir dünya kurabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Katar'daki temasları kapsamında Başkent Doha'daki 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin sosyal kalkınma vizyonunu ortaya koyduğu niyet beyanını genel kurula sunan Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, sosyal kalkınmanın geleceğini yeniden tanımlamak ve insanı merkeze alan yeni bir küresel dayanışma ruhunu güçlendirmek üzere bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Göktaş, "Eşitsizlikler derinleşiyor, dijital çağın imkanları kadar riskleri de büyüyor, aile bağları zayıflıyor. Yalnızlık, yeni bir yoksulluk biçimi haline geliyor" açıklamasını yaptı.

Sosyal izolasyon ve toplumsal çözülmenin, ailenin güvenli bir liman olma rolünü yeniden hatırlattığını ifade eden Göktaş, doğurganlık krizi yaşayan ülkelerin nüfus artışının kalkınmanın itici gücü olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin güçlü ekonomi ve istikrarlı yönetimin yanı sıra sosyal politikaları da toplumsal refahın temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan odaklı sosyal politikalarla adil ve kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı uyguluyoruz. Bu kapsamda kadınların güçlenmesi, çocukların korunması, engellilerin bağımsız yaşam hakkı, yaşlıların aktif yaşamı ve gençlerin üretken bireyler olarak yetişmesine yönelik politikalarımız sürüyor. Sosyal yardımlarımızı geçici destekten kalıcı refaha dönüştürerek vatandaşlarımızın toplumsal üretimin öznesi haline gelmesini hedefliyoruz."

Küresel ölçekte yaşanan savaş, çatışma, göç, yoksulluk, afet ve iklim krizlerinin ortak sorumluluk gerektiren sınamalar olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bu krizi ne yazık ki Gazze Şeridi'nde masum insanların en temel haklarından mahrum bırakılmasında somut biçimde gördük" dedi.

Doha Siyasi Deklarasyonu'nun kalıcı barış, sürdürülebilir refah ve kalkınmanın insanla başladığı mesajını verdiğine işaret eden Göktaş, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel dayanışmanın güçlendirilmesi, kaynakların adil paylaşımı ve sosyal yatırımların önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin geride kalmadığı, herkes için insana yakışır yaşam şartlarının sağlandığı bir gelecek inşa etme iradesine sahip olduğunu kaydeden Göktaş, "Birlikte hareket ederek daha adil bir dünya kurabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Dört ülke ile mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Göktaş, daha sonra zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirveyi aile dostu ekosistemin güçlendirildiği bir platform olarak nitelendiren Bakan Göktaş, "Bu zirve bir yandan yoksullukla mücadele, sosyal kalkınma ve özellikle de demografik değişim kapsamında ülkeleri dirençli kılma adına da birçok konuda önemli bir sonuç bildirgesini ele alıyor" dedi.

Mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle 11 görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, Şili, Suudi Arabistan, Singapur ve Sierra Leone olmak üzere 4 ülke ile mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Zirve kapsamındaki görüşmelerde imzalanan mutabakat zaptları arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve Türkiye ve Sierre Leone arasındaki "Sosyal Hizmetler Alanı'nda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" yer aldı.

Singapur'un, Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ne destek sunan 16. ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, "Zirve, bizler için aile odaklı çalışmalarımızı ön plana çıkarabildiğimiz ve aile dostu ekosistemi güçlendirdiğimiz bir platform oldu. Ayrıca ülkelerle yürüttüğümüz çalışmalarla özellikle ikili işbirliğimizi geliştirmek ve genişletmek adına birçok faydalı görüşmeler de gerçekleştirdik. Birçok bakanla da görüşme ve temaslarda bulunma imkanı bulduk. Aile odaklı çalışmalarımız ama aynı zamanda kadına yönelik şiddet, kadını güçlendirme, çocuk ve engelli odaklı, sürdürülebilir kalkınma adına özellikle kimseyi geride bırakmama adına yürüttüğümüz tüm çalışmaları burada ön plana çıkarma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi

Katar'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet ve hükümet başkanları, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zirve, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sosyal içerme ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanması konusunda küresel eylemleri tartışmayı amaçlıyor. - DOHA