Bakan Fidan: Erdoğan-Şara zirvesinde YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde Ankara'da 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

"GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI"

Liderler terörle mücadele, güvenlik ve işbirliği hususlarının altını çizerken bugün AA Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Zirvede YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı. Güvenlik konuları ele alındı, verimli görüşme oldu" dedi.

BAKAN FİDAN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Dünkü ziyaret önemli bir ziyaretti. Ahmed Şara ikinci ziyaretini Türkiye'ye yaptı, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı. Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

Sayın Şara'nın kafasının çok net olduğunu gördüm. Bu netlik neyi söylüyor bize? Suriye'de tamamiyle milli bir bütünlük olacak. Diğer taraftan bütün etnik kökenler eşit haklara sahip olmalı. Siyasal bölünme, idari bölünme kabul edilmiyor. Bu modelin çalışmadığını herkes görüyor. Siyasi istikrarsızlık kimsenin faydasına değil. Ülke bütünlüğünü sağlama adına vatandaşların diğer haklarını dışlamak iyi bir şey değil.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

Bahçeli'nin çağrılarını fevkalade önemli buluyorum. Büyük bir siyasi risk üstlendiğini görüyoruz. Ülkenin menfaati için bir fedakarlık yapılmasının örneği ile karşı karşıyayız. Klasik siyaset dilinden uzaklaşarak ülkenin genel menfaatini düşünerek ortaya koyduğu tavır önemli. Asıl milliyetçilik bu. Terörün sona erdirilmesi konusu devlet organlarının büyük bir titizlikle uğraştığı bir konu. Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye konusunda çok hassas. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Gelebilecek olumlu katkılar bizim işimizi kolaylaştırır. Terörle mücadeleyle her türlü yöntemi kullanarak mücadele etmeliyiz.

Cumhurbaşkanımızın liderlik özelliği de burada ortaya çıkıyor. Dönem dönem diyalog gerekiyorsa diyalog, kavga gerekiyorsa kavga. Bu kavgayı bu mücadeleyi verebilmek fevkalade önemli. Milli Güvenlik Sisteminin buna göre düzenlenmesi epey zaman aldı. Terörün altından halıyı çekmek önemli. Cumhurbaşkanımız siyasi liderliğini ortaya koyarak, reform hamleleri ile Türkiye'de eşitliğin önünde bulunan engeller kaldırıldı. Türkiye şimdi bölgesinde örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Sayın Bahçeli'nin çıkışları gerçekten terörün altındaki halıyı çekme konusunda çok önemli bir çıkış.

ABD SURİYE'DE ÇEKİLECEK Mİ?

Suriyeli misafirlerimizle konuştuk. ABD'deki yeni yönetim yeni geldi. Buradan gelecek verilerle Trump yönetimi karar verme sürecinde. Bizim kendi muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler hız kazanmıştır. Aslında umarız burada fevkalade isabetli bir karar verilir. Burada beklediğimiz konu ne? ABD'nin YPG'ye desteğini kesmesi. Yeni Suriye'nin de yoluna devam etmesi lazım. Örgütün dışarıdan getirdiği bir düzen var. Bu düzen ABD'nin desteklemesiyle ayakta duruyor.

"PKK SURİYE'DEN DEFEDİLMELİ"

Şara'nın hapishaneleri de kontrol altına alma vizyonu var. Suriye Devleti kendi bütünlüğünü sağlamak için PKK'lıları imha edecekler. PKK kadrolarında görev yapan kişilerin defedilmesi gerekiyor. İlk önce uzlaşma yoluyla denenecek."