Bakan Ersoy: "2028 yılında turizmden 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var"

SAMSUN (İHA) – Samsun'da turizm sektörü temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl turizmden 56 milyar dolar gelir elde etmeye çok yaklaştıklarını, 2028 yılında ise bu geliri 100 milyar dolara çıkartmak istediklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da turizm sektörü temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl turizmden 56 milyar dolar gelir elde etmeye çok yaklaştıklarını, 2028 yılında ise bu geliri 100 milyar dolara çıkartmak istediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Turizm Paydaşları ile Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Ersoy, turizmden elde edilen gelirin arttırılması ve bununla alakalı atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy ayrıca Samsun turizm potansiyeli hakkındaki görüşlerini de ifade etti.

"2028 yılında turizmden 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var"

Bu yıl turizmden elde edilen 56 milyar dolarlık geliri 2028'de 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz geçen sene Cumhurbaşkanımız tarafından turizm, stratejik sektör ilan edildi. Her geçen yıl rekorlar kırarak bu yolculuğuna devam ediyor. İnşallah bu sene de 56 milyar dolar bir gelir elde etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve inşallah yılsonunda bu hedefi de yakalayacağız gibi gözüküyor. Her yıl bakanlık olarak bu rakamları arttırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz 2028 yılında 100 milyar dolarlık bir gelire ulaşmak. Ulaşmak için mevcut, klasik turizm destinasyonları ilerlememiz mümkün değil. Yeni destinasyonlarımızı, mümkünse 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

"Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçileri Karadeniz'in diğer bölgelerine dağıtmayı hedefliyoruz"

Sadece bir bölgeye ziyaret gerçekleştiren Körfez ülkelerinden gelen turistleri diğer illeri de ziyaret etmeleri için çalışma yürüteceklerinin altını çizen Bakan Ersoy, "Karadeniz zaten önemli bir turizm destinasyonumuz. Özellikle körfez ülkelerinden çok yoğun ziyaretçi alıyor. Bizim hedefimiz bu yoğun ziyaret belli bir noktasında toparlanmış durumda. Bunu artık Karadeniz'in diğer şehirlerine de Samsun'a, Rize'ye vesaireye de dağıtmak. Bu bağlamda da atacağımız birkaç adımla birlikte bu şehirlerimizin farkındalığını belirlenmesiyle birlikte tanıtılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde bunun da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Samsun'un tabii hem arkeolojik değerleri var, hem kültürel yapıları, tescilli yapıları var. Samsun'un sahili ve çok güzel plajları var. 90-100 gün süren bir sezonu var. Yaz sezonu var, yaylaları var, dağları var. Baktığınız zaman inanılmaz potansiyelleri var. Ben uçaktan çok dikkatli baktım bugün inerken. Yeşiliyle meşhur birçok Avrupa ülkesini aratmayacak derecede yoğun bir yeşillik içerisinde Samsun. Hem ovaları hem dağları hem yaylaları diye baktığımız zaman Karadeniz'de biliyorsunuz dağlardan sonra bir geniş alan bulmak zor ama Samsun'da bu alan da fazlasıyla mevcut. Biz şimdi hem bunları tanıtacağız hem bir master planı dahilinde ziyaretçilerin, turistlerin hoşça vakit geçirecekleri ortamı sağlayacağız. Uzun süre vakit geçirecekleri alanları, ziyaret edecekleri yerleri yapılandıracağız. Belediyemiz, valiliğimiz ve vekillerimizle beraber. Mesela hiç farkında olmayan değerlerini de çok iyi anlatılması gerekiyor. Bunun başında gastronomi geliyor. Ben buraya geldiğimde birkaç tane tescil ürünümüzü biliyordum ama sonra bana soranları görünce aslında çok daha fazla özelliğimizin olduğunu gördüm. Bunları anlatacağız, tanıtacağız. Turizm Bakanlığı şu anda çok doğru ve iyi şekilde yaptığı bir iş. ve bu şekilde buraya gelen turist potansiyelini de hızlı bir şekilde artmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Samsun turizmiyle ön plana çıkan bir şehir olma yolunda gerekli adımları hızla atıyor"

Samsun'un turizm potansiyeli hakkında da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşanan sel dolayısıyla Samsun'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah birkaç sefer daha Samsun'u ziyaret edeceğiz. Samsun hem sanayi şehri olması hem spor, hem kültür, sanatla ilgili özelliklerinin yanı sıra inşallah şimdi de turizmiyle ön plana çıkan bir şehir olma yolunda gerekli adımları hızla atıyor. Bu turizm şehri olmak öncelikle bir potansiyeliniz olmasını gerektiriyor. Bu potansiyel fazlasıyla Samsun'da var. Ancak bu potansiyelin biraz daha parlatılması, tanıtılması, ön plana çıkması gerekiyor. Tabii bir rota dahilinde bir program dahilinde bu potansiyelini işlenerek biz bir yoğun şekilde tüketicinin, turistin hizmetine de sunması gerekiyor. Bu bağlamda bir bugün yaptığımız görüşmelerde bir master plan hazırlama ihtiyacı olduğuna karar verdik. Hem valimiz, hem belediyemiz, hem vekillerimizle hep beraber bu master planı hazırlayacaklar. Bakanlığımız da baştan sona kadar hazırlanmasına destek olacak. Daha sonrasında ilgili kurumlarımız üzerlerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yaparak inşallah çok kısa bir sürede Samsun'un turizmden hak ettiği payını almasını hep beraber sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrası gerekli adımların atılacağına da değinen Bakan Ersoy, "Bakıldığında Samsun; mevcut potansiyellerin ürünleriyle zaten turizm pastasından fazlasıyla ürün almaya, pasta payı almaya yeterli gözüküyor. Önemli olan birkaç planlamayı, organizasyonu da o şekilde yapıp şehrin tanıtımını da biraz yoğunlaşarak bunu sağlamamız mümkün. Ben asıl bunu fazla uzatmak istemiyorum konuşmamı. Biraz sektör temsilcileri de toplanıyoruz. Soru cevap şeklinde devam edip onların taleplerini, isteklerini, sıkıntıları varsa dinleyeceğiz. Notlarımızı alacağız. Hızlı bir şekilde çözüm getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Usta, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı. - SAMSUN