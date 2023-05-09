Bakan Çavuşoğlu: "Büyükelçiliğimiz çalışanlarını, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da yaşanan iç çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğimiz çalışanlarını, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık" dedi.

Antalya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile kahvaltıda bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, burada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da hala böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.