Bakan Akar: Bir asır önce 'var olma' mücadelesi verirken, bugün dünyada söz sahibi durumdayız (2)

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Akşehir'deki 'Onur Günü' etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli mesajlar verdi. Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elimizden geldiğince bize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak için azami gayret gösteriyoruz. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi. Başarısız, hain darbe girişiminden sonra bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hainler temizlendi. Hainler temizlenirken bazıları dediler ki artık Türk Silahlı Kuvvetleri bir şey yapamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, kuvveti gitti. Hayır, bizler Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendik ve çok şükür cumhuriyet tarihinin en yoğun şekliyle görevlerimizi yapmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

"Gerginliği arttırıcı, eylemlerle, söylemlerle iki komşu ülke arasında, iki müttefik arasındaki ilişkileri bozmak için Yunanistan'daki belli kişiler maalesef gece gündüz fitneyi, fesadı ortaya atıyorlar. Bütün bunlara rağmen Türkiye olarak bizler daima uluslararası hukuk çerçevesinde konuşalım, görüşelim. Diyalogla aramızdaki sorunları çözelim diyoruz. Fakat maalesef bu konuda Yunanistan ne konuşmaya, ne masaya geliyor, ne laf dinliyor, ne yalanları bitiyor. Her dakika bir yalan. Her saniye bir yalan. Bunları ispatlamaktan bıktık. Öyle ki, Yunanistan yönetiminin yaptığı yanlışlar, artık Yunanlı bazı siyasiler, emekli bazı generaller, amiraller, bazı akademisyenler, bazı medya mensupları tarafından da aklıselim sahibi Yunanlılar tarafından da artık açıkça görülmeye başlandı. ve onlar da bu yapılanların yanlış olduğunu görüyorlar. Yapanlara karşı tavırlarını belirliyorlar. Arkadaşlar biz şunu söylüyoruz özet olarak. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de güçlüyüz. Biz her türlü masada da konuşmaya da hazırız. Fakat diğer taraftan da. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ne de Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin zerre kadar bu hakkını, hukukunu çiğnetmemekte, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmemekte izin vermemekte azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür buna da muktediriz."