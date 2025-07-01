MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Bugüne kadar ödenen bedellere, çekilen çilelere, yüreklerimizi kavuran acılara tekrar katlanmak, yeniden muhatap kalmak söz konusu değildir. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı, provokasyon mahiyetli ve hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Leman dergisine tepki göstererek, "Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum" dedi.

'SAĞLIĞIMIZ, SAADETİMİZ VE SÜKUNETİMİZ YERİNDE'

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 5,5 aylık bir ayrılığa boyun eğmek zorunda kaldıklarını ancak buna rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerine söyleyen Bahçeli, "Türkiye ve dünya gündemini yakinen takip ve not ettik. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık. Ancak fitne durur mu; elbette durmadı, duraklamadı, yayılım ateşine ara vermedi. Yapay zekayla konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. 'Dublör kullanılıyor, o değil, yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü' diyen şarlatanlara ne yalan söyleyeyim hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden sual olunmayacak Yüce Allah'tır. İnancımız baki ve banidir, nitekim ilahi nizamın akışını engelleyecek, durmaksızın mesafe alan kader çizgisini silip atacak hiçbir kudret yoktur. Şükürler olsun ki sağlığımız, saadetimiz ve sükunetimiz yerindedir. Üstelik yapacak daha çok işimiz, ulaşılacak daha çok hedefimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız vardır ve millet yanımızda, Allah bizimledir" diye konuştu.

'YANGINLAR, OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLERİN ALINMASINI MECBURİ HALE GETİRDİ'

Türkiye'yi parlak bir geleceğin beklediğini; Türk milletinin layık olduğu refah, huzur ve gelişmişlik seviyesine muhakkak yükseleceğini vurgulayan Bahçeli, "Ne var ki canımızı acıtan, ciğerimizi yakan, kederlenmemize çanak tutan bazı müessif ve münferit olayların varlığını da inkar etmek mümkün değildir. Her yaz mevsimi geldiğinde çıkan orman yangınları, yeşilin kararması, börtü böceğin kavrulması, ormanlık alanların küle dönmesi, nihayetinde nefes borumuzun tıkanması bunlardan birisidir. Ormanlar milli servettir. Ormanlar manevi berekettir. Bir ağacın yanması, bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir. İhmalkarlıktan, dikkatsizlikten, düşüncesizlikten, tedbirsizlikten, pervasızlıktan, magandalıktan veya sabotajlardan kaynaklı yangınlar artık tahammül sınırlarından taşmıştır. Geçen hafta ülkemizin farklı il ve ilçelerinde çıkan orman yangınları olağanüstü önlemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir. Yaz aylarında acaba ormanlarımız gene yanacak mı sorusunun devamlı surette aklımıza gelmesi, sonra da korktuğumuzun başımıza gelmesi rutinleşen ve milletimizi derinden yaralayan bir kısır döngü halini almıştır" ifadelerini kullandı.

'YANGINLARA NEDEN OLAN FAİLLERİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMASIN'

Başta piknik ateşi ve sigara izmaritinin neden olduğu orman yangınlarının sabır taşını çatlatacak boyutlarda olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yalnızca izmarit atılmasından 81, piknik ateşinden de 50 yangının çıkması, sorarım sizlere ihanet değil midir? İzmir Buca'da benzin dökerek kasten orman yangınına sebep olan alçağın menfur eylemi düşmanlık değil midir? Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması, şayet mevzuatta boşluklar varsa derhal takviye ve telafi edilmesi acilen sağlanmalıdır. Bu kapsamda uyulması gereken kanunlar vardır ve bellidir. Yeter ki tam ve eksiksiz tatbik edilsin, yeter ki orman yangınlarına neden olan faillerin gözünün yaşına bakılmasın. Birisi sönen diğeri sökün eden orman yangınlarının Adana, Antalya, Osmaniye, İzmir, Mersin, Muğla, Hatay, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Manisa'yı alevler içinde bırakması hepimizi kahretse de inanıyorum ki yanan ormanlarımızın tekrar yeşillenmesi, tekrar eski güzelliğine kavuşması el birliğiyle mümkün olacaktır. Çünkü yeşil vatanımızı milli namus görüyoruz. Orman varlığını, orman canlılarını yakıp kavuran yangınlara karşı devletin her kurumuyla dayanışma halindeyiz, ateşin üstüne gitmekten de asla kaçınmayacağız. Milletimize, yangınlarla boğuşan yöre insanımıza geçmiş olsun diyorum. Bu felaketin de altından kalkacağımıza, yaralarımızı teker teker saracağımıza kalpten inanıyorum" dedi.

'CHP ARTIK KARTEL PARTİSİDİR'

Muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığını belirten Bahçeli, "Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. Öyle ki CHP, sebebi meçhul bir acının pençesinde ne yapacağını, ne isteyeceğini, ne söyleyeceğini bilemez, tayin edemez haldedir. Elbette CHP'nin 38'inci kurultayıyla ilgili görülen mutlak butlan davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri, bir gündemi yoktur. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik ve dirlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim. Sosyalist Enternasyonal'in yörüngesinde sorgusuz sualsiz dönerek değil, Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan ve sonu meçhul kargaşalardan kurtulacakları düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması CHP için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse, bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir. Maalesef CHP artık kartel partisidir, yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Bununla mündemiç olmak üzere dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir" diye konuştu.

'KANLI SÜREÇ BÜTÜNÜYLE SONLANMALIDIR'

Ardından 'Terörsüz Türkiye' hedefine değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi doğru zamanda atılan doğru adımdır. Milli vicdanın tereddütsüz harekete geçmesidir. Süreklilik içeren barış ve refah ortamına duyulan özlemdir. Komşu coğrafyaları tesirine alan istikrarsızlık ve iradesizlik dalgasına karşı iç bünyemizde tesis edilen emniyet kuşağı, yabancı tesiri olmadan tezahürü gündemde olan milli birlik ve beraberlik kuvvesidir. Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Bugüne kadar ödenen bedellere, çekilen çilelere, yüreklerimizi kavuran acılara tekrar katlanmak, yeniden muhatap kalmak söz konusu değildir. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı, provokasyon mahiyetli ve hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. Onun bunun ne dediğinin, yürüyen kervana taş atmak için nasıl bir pozisyon aldığının hiçbir ehemmiyet ve evveliyatından bahsedilmeyecektir. 27 Şubat İmralı açıklamasına müzahir şekilde, PKK örgütsel varlığını feshettiğini ve silahları bıraktığını 12 Mayıs'ta açıklamıştır. DEM Parti'nin sorumlu ve sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir. Kanlı süreç bütünüyle sonlanmalıdır. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalıdır. Umutlar kabarmalı, barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur. Aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir. Çağları aşıp gelmiş büyük bir milletin vizyonuna sahip olarak mücadele ahlakımızı diri tutacağız, barış ve kardeşliği kucaklayıp istikbalin yol haritasını çizeceğiz. Milletimizin her ferdine elimizi uzatıp ferah ve selamet dolu bir geleceğin mimarisini Cumhur İttifakı olarak temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ CANIMIZ VE KANIMIZ PAHASINA KORUYACAĞIZ'

Yeni bir dünya savaşının fitilini tutuşturmak için adeta planlı bir rekabetin söz konusu olduğunu söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Uçuşan füzeler, hedeflerine çarpan insansız hava araçları, semaları kapatan savaş uçakları, istihbarat kapışmaları, ölen siviller, kaybolan değerler, harap olan medeniyetler, yeryüzünden silinmek istenen Gazze, emzik yerine kanını emen bebekler, kefenlenmiş çocuklar, rezil rüsva olmuş bir dünya gerçeği karşımızdadır. İşte bu ibretlik gerçeğe karşı Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarıdır. Siyonist-emperyalist barbarlığın maksadı bellidir, Türkiye'nin etkisizleştirilmesini temin etmektir. İmajı ve iradesi pırıl pırıl parlayan, A'dan Z'ye gücüne güç katan, savunma sanayinde altın çağını yaşayan, milli birlik ve beraberliğini perçinleyen Türkiye'mizi çekemeyen, rahatsız ve huzursuz olmasını hedefleyen zulüm projeleri devrededir. Bu habis projeleri Allah'ın izniyle yırtıp atacağız. Türkiye'yi canımız ve kanımız pahasına koruyacağız. Bizi haksız ve hayasız şekilde eleştiren siyasi dalaverecileri, hamaset ehli devşirmeleri, milliyetçi geçinen milliyet muhaliflerini de ademe mahkum edeceğiz. Zaman değişir, ama mekan sabit kalır. Uyduruk kayıkçı kavgalarına karnımız toktur. Göstermelik gerginliklere yüzümüz dönüktür."