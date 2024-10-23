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Bahçeli'ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye de epey gösterişli girmiş

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MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrıya bugün kürsüden ip fırlatarak tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'ye geliş anı da bir o kadar ses getirdi. Dervişoğlu'nun konvoyundaki korumaların araçların açık kapılarına tutunarak gövde gösterisi yaptıkları görüldü.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili olarak yaptığı çağrı Türkiye siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bahçeli kürsüden yaptığı çağrıda "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

EN SERT ÇIKIŞ İYİ PARTİ'DEN GELDİ

MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a yönelik bu çağrısı tepkileri de beraberinde getirirken en sert çıkışlardan biri İYİ Parti'den geldi.

Bahçeli'ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye de epey gösterişli girmiş

ŞEHİTLERİMİZİN FOTOĞRAFLARINI YERLEŞTİRDİLER

Grup toplantısı öncesi sıralara şehitlerimizin fotoğraflarını yerleştiren İYİ Partililer Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu konuşurken de sık sık sloganlarla karşılık verdi.

Bahçeli'ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye de epey gösterişli girmiş

BAHÇELİ'YE KÜRSÜDEN İDAM İPİ FIRLATTI

İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise Bahçeli'nin çağrısına çok sert bir karşılık vererek kürsüden idam ipi fırlattı. Dervişoğlu o anlarda ise "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye de epey gösterişli girmiş

TBMM'YE GELİŞ ANLARI DA SES GETİRDİ

Dervişoğlu'nun idam ipi fırlatması ve gruptaki sözleri büyük ses getirirken, tecrübeli siyasetçinin TBMM'ye geliş anına ilişkin görüntüler de servis edildi. Dervişoğlu'nun konvoyundaki korumaların makam araçlarının açık kapılarına tutunarak gövde gösterisi yaptıkları görüldü.

Bahçeli'ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye de epey gösterişli girmiş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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