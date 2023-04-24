Bahçeli: PKK'yla müzakere ve mütareke Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir (2)

ÇANKIRI'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'nun ardından Çankırı'da da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısına katılarak vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, devleti yönetmek için yeni yüzyılı Türkçe okumak ve dünyayı Ankara'nın vizyonuyla kavramanın vazgeçilemez bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Tecrübe derseniz Cumhur İttifakı'ndadır. Geleceği kuşatan dört başı mamur projeler Cumhur İttifakı'ndadır. Türk bayrağını yükselten, Türkiye'nin değerine değer katan irade Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizi imrenilecek gelişmişlik seviyesine çıkaracak akıl, ahlak, siyaset, strateji, hakim ve hadim ruh Cumhur İttifakı'yla mündemiçtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacak kişi hem kalben hem kafa yapısı bakımından hem de karakter itibariyle milli olmak zorundadır. Cumhura baş olmak oyuncak değildir. Cumhura baş olmak, Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir" diye konuştu.

"Bu kara kampanyanın içinde İYİ Parti de yerini almıştır. CHP zihniyeti korkak, aciz ve çaresizdir. Kılıçdaroğlu, Kürt kökenli kardeşlerimizin terörist muamelesi gördüğünü iddia etmiştir. Bu iddia düşman iddiasıdır. Bu ağız PKK ağzıdır. Bu üslup, bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin kirli propagandasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz milletimizin şerefli, eşit ve onurlu mensuplarıdır. Kılıçdaroğlu'nun iddiası tepeden tırnağa iftiradır. Aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektir ve ağır bir suçtur. Dersim'in intikamını almak için her iğrenç yola müracaat eden Kılıçdaroğlu, tahrikleriyle sabrımızı sınamaktadır. Alevi olduğunu söylemiş, saygı duyarız, bizim için Alevi İslam inancına sahip kim varsa özbeöz kardeşimizdir. Peki bugüne kadar bu itirafı dillendirmeyen Kılıçdaroğlu, niye bu zamanı seçmiştir? Amacı nedir? Neyin peşindedir? Yeni bir fitnenin kıvılcımını tutuşturmanın mı arayışındadır? Bizim nezdimizde Sünni neyse Alevi odur, nitekim ikisi de Müslümandır. Fakat mezhepçilik yapmak, etnik köken tahrikçiliğine girişmek bu millete yapılacak ne büyük kötülüktür."

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,