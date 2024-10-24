Üye Girişi
Haberler

Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın" sözleri sonrası DEM Parti'den bir açıklama daha geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grubundan yaptığı çağrı siyasetin bir numaralı gündem maddesi... Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" çağrısında bulunmuştu.

"İMRALI HAZIR, SAYIN ÖCALAN HAZIR"

Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti'den bir açıklama daha geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Tecrit ortadan kalktı diyemeyeceğimizi kendisi (Öcalan) söylüyor. Görüşme sağlandı Ömer Öcalan tarafından. Yıllardır başvurular yapıyoruz ama ilk defa yıllar sonra görüşme sağlandı. 3 satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendisi ifade ediyor. İkincisi 'koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik' olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin e bilgi veren Doğan, "Sağlık durumu iyi. Spekülasyonlar maksatlıdır. Arka kapı diplomasisi yok. Kamuoyundan gizlenen herhangi bir görüşme yok. Bu tartışmalar henüz adına 'süreç' diyeceğimiz bir yere evrilmiş değil" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Ayşegül Doğan DEM Parti Politika İmralı Güncel Terör MHP

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi

 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
'Silah bırakma konusunda söz söyleyebilecek tek aktör Öcalan'dır' | Mv. Mehmet Kamaç

"Silah bırakma konusunda söz söyleyebilecek tek aktör Öcalan'dır" | Mv. Mehmet Kamaç
500

Yorumlar (1)

dehide:

Ya bu teröristi kim dinleyecek Allah aşkına bitti dese bitecek mi? Bitirmeye yönelik şeyler yapılsın bu biraz daha dursun

29
5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var? BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.