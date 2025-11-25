Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan düzenbaz, fitnebaz ve madrabaz siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı, hüviyetlerindeki zayıflığı görüyor, bunların alayının beş para etmez ciğerini yakından biliyoruz." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, MHP'nin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, 24 Ekim'de başlattıkları "Hayırlı günler komşum ziyaretleri" ile "Derdin derdimizdir" sohbet toplantılarını yurt genelinde devam ettirdiklerini belirtti.

Devlet Bahçeli, 23 Kasım itibarıyla 81 il ve 953 ilçeyi kapsayan 9 bin 95 programla muazzam bir performansın gösterildiğini bildirerek, "dava arkadaşlarının" insan üstü bir emek sarf ettiğini söyledi.

MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümü olduğunu anımsatan Bahçeli, "Çok şükür, merhum Türkeş Bey'in iki emaneti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları emin ve ehil ellerdedir. Kaldı ki layıkıyla temsil edilmektedir." diye konuştu.

Türkeş'in bir ülkü etrafında toplanmak için kendilerine liderlik ettiğini, yol gösterdiğini, ömrünü Türklük ve Türkiye ülküsüne adadığını vurgulayan Bahçeli, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e ve ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarıma Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve milletin tarihi bir eşikte olduğunu dile getiren Bahçeli, hiçbir başarı, gelişme, fetih veya fecir vuslatının külfetsiz ve zahmetsiz olmadığını belirtti.

Bahçeli, Türkiye'nin bir yandan yeni yüzyılı barış, huzur ve kardeşlikle ihata etmenin mücadelesini sürdürürken diğer yandan hareket halindeki cehalet, dalalet ve melanetle biteviye meşgul edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun yürek yaralayan, iç karartan, moral ve motivasyon erozyonuna yol açan pek çok misali vardır ve bütün yönleriyle karşımızdadır. Bir kaşık suda fırtına koparan seciyesiz ve seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önünü kesme faaliyetleri dikkatle tefrik ve tefsir edildiğinde ne demek istediğim kolaylıkla anlaşılabilecektir. Siyasi hayatları boyunca devamlı istasyon değiştirerek ne kemiksiz menfaat düşkünü olduklarını belgeleyenler fitnenin silahına sarılmışlardır. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan düzenbaz, fitnebaz ve madrabaz siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı, hüviyetlerindeki zayıflığı görüyor, bunların alayının beş para etmez ciğerini yakından biliyoruz."

"Dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin kalmaması"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan, öğretmenleri "medeniyet meşalesi, aydınlık geleceğin mimarları" olarak nitelendiren Bahçeli, "Her öğretmen dünyadır, muhteremdir, kemali edeple hatırlanmalı ve maruz kaldığı sosyal, mesleki ve ekonomik sorunları birer birer çözülmelidir." dedi.

Bahçeli, mutsuz, umutsuz ve huzursuz öğretmenin, kaygılı ve aklı karışmış nesillerin hazırlayıcısı olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yeni yüzyılda öğretmenlerimizin acil ihtiyaçlarını karşılayacak, onların yüzünü güldürecek, muhannete muhtaçlıklarını bertaraf edecek, öğrenen ile öğreten arasındaki bağı güçlendirecek kararlı adımların atılması gerekmektedir. Ümidim ve dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. 2023 KPSS sonuçlarına göre, ilk 20 bine giren ve atanmaya hak kazanan, ne var ki mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası 2024 KPSS'de yüksek başarı gösterip dereceye giren, ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10 bin kadro ihdas edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının artırılması ayrıca 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır.

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yaklaşık 19 milyona yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 800 bin gencimiz öğrenim görmektedir. Bu çarpıcı gerçekten anlaşılacağı üzere, Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır. Bu bizim aynı zamanda doğru alanlara, doğru vasıtalarla, milli ve manevi temelde temerküz edecek sağlam ve sağlıklı politikalarla yönlendirilmeyi bekleyen muazzam bir potansiyele işaret etmektedir. Gördüğümüz kadarıyla şu anda görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlık personeli fedakarlıkla çalışmalarına devam etmektedir ve desteğimiz tamdır."

"Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir"

Bahçeli, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564 öğretmenin görev yaptığını, bu eğitim kadrosunun temel meselelerini ele almanın, ortadan kaldırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin çözülmeyen sorunlarının milletin geleceğinde ağır bir bedel olacağını bildiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bugün, hangi gerekçeyle olursa olsun onlardan esirgeyeceğimiz imkanların yarın karşımıza çıkacak toplumsal faturası çok daha ağır olacak, geleceğimiz, 'huzursuz öğretmen, eğitimsiz öğrenci, bocalayan ülke' döngüsünden maalesef kurtulamayacaktır. Bu itibarla ülkemizin önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesinin yolu, hızı ve kalitesi, öğretim kadrosunun niteliği ve huzuru ile doğrudan ilişkilidir. Ne kadar ileri eğitim sistemi getirdiğimizi ileri sürsek de eğitimi ne kadar geliştirdiğimizi iddia etsek de onu uygulayacak olan öncelikle öğretim kadrolarımızdır. Bu görevin özellikle büyük fedakarlık gerektiren bir sanat ve şefkat yönü de vardır, bu niteliklerin eksikliği bütün sistemi ister istemez tahrip edecektir.

Geldiğimiz aşama ümit ve memnuniyet verici olsa da, daha iyisini yapmak ve daha fazlasına ulaşmak elimizdedir. Nitekim Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir. MHP ve Cumhur İttifakı her zaman, her daim öğretmenlerimizin yanında olacaktır. 1928'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, bütün öğretmenlerimizi kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmen Atatürk'e, 1917 yılında Irak cephesinde ilk şehit öğretmenimiz Abdülkerim Usta'dan, 2022 yılında Gaziantep Karkamış'ta şehit olan Ayşenur Alkan'a kadar, bugüne kadar şehit düşen 192 öğretmenimize, ayrıca ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."

Bahçeli, emeklilik günlerini yaşayan öğretmenlere uzun ve sağlıklı bir ömür, aktif olarak mesleğini sürdürenlere ise başarılar diledi.

(Sürecek)