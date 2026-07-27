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Trump'tan İran'a "askeri harekat" tehdidi

Trump'tan İran'a 'askeri harekat' tehdidi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmalara ilişkin yeni açıklama yaptı. Çin ve Pakistan'ın talebi üzerine görüşmelerin yeniden başladığını söyleyen Trump, "İran ile derin görüşmeler yürütüyoruz. Kısa sürede başarılı olunmazsa geniş çaplı askeri harekata geri döneceğiz." dedi.

  • ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerde kısa sürede başarı sağlanamazsa geniş çaplı askeri harekata dönüleceğini açıkladı.
  • Trump, Çin ve Pakistan'ın talebi üzerine İran ile derin görüşmelerin yürütüldüğünü ve diplomatik sürecin dar bir zaman aralığına sahip olduğunu belirtti.
  • Nisan'da Pakistan arabuluculuğunda ateşkes sağlanmış, Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmış ancak Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerilim yeniden tırmanmıştı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Çin ve Pakistan'ın talebi üzerine İran ile temasların yeniden başladığını belirten Trump, şu anda taraflar arasında derin görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi. Trump, diplomatik kanalların açık olduğunu ancak ABD'nin somut bir sonuç beklediğini ifade etti.

TRUMP: ASKERİ HAREKATA GERİ DÖNECEĞİZ

Trump şunları söyledi: "Arabulucuların (Çin ve Pakistan) talebi üzerine İran ile müzakerelere bir şans daha verdim. İran ile derin görüşmeler yürütüyoruz. Kısa sürede başarılı olunmazsa geniş çaplı askeri harekata geri döneceğiz. Diplomasiye çok fazla şans tanımayacağım."

İsrail yayın kuruluşu Channel 12'ye konuşan Trump, diplomatik sürecin dar bir zaman aralığına sahip olduğunu vurgulayan Trump, sürecin ya çok hızlı ilerlemesi ya da "hiç ilerlememesi" gerektiğini belirtti.

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ABD Başkanı, bölgesel arabuluculardan gelen çağrıların ardından Cuma günkü saldırıları durdurduğunu açıkladı. Trump, “İran ile temas halinde olan herkes bana 'Ateş açmayın' ricasında bulundu” diyerek bu talebi kabul etmekle “hiçbir şey kazanılmadığını ve hiçbir şey kaybedilmediğini” öne sürdü. Trump'ın bu açıklamaları, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapılması planlanan görüşme öncesinde geldi. 

Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda bir ateşkes sağlanmış, ardından Haziran ayında Müzakerelerin devam etmesine ve savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye imkan tanıyan bir mutabakat zaptı Tahran ve Washington arasında imzalanmıştı. Ancak, çatışma sırasında İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu ayın başlarında gerilim yeniden tırmanışa geçti.

ABD VE İRAN ARASINDA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

ABD ile İran arasında varılan nükleer ve barış mutabakatı karşılıklı saldırılarla askıya alındı. ABD’nin İran topraklarındaki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları diplomatik çözüm zeminini tamamen ortadan kaldırdı. Bu operasyonlara yanıt olarak kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, aynı zamanda Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde konuşlu olan Amerikan askeri üslerini füzeler ve kamikaze İHA'larla doğrudan hedef aldı. 

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

ne ABD'ye güven olur ne de İran'a insanlığı düşünen yok yönetenler kendi menfaatleri için her türlü cambazlığı yaparlar

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Haber YorumlarıBARIS:

sende ya bir öyle bir böyle hası ordan

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

İran'a atılan füzenin etkisi Bizim petrol ofislerinde etkisini gösteriyor 80kusur oldu mazot

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