Trump'tan İran'a 'askeri harekat' tehdidi

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Çin ve Pakistan'ın talebi üzerine İran ile temasların yeniden başladığını belirten Trump, şu anda taraflar arasında derin görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi. Trump, diplomatik kanalların açık olduğunu ancak ABD'nin somut bir sonuç beklediğini ifade etti.

TRUMP: ASKERİ HAREKATA GERİ DÖNECEĞİZ

Trump şunları söyledi: "Arabulucuların (Çin ve Pakistan) talebi üzerine İran ile müzakerelere bir şans daha verdim. İran ile derin görüşmeler yürütüyoruz. Kısa sürede başarılı olunmazsa geniş çaplı askeri harekata geri döneceğiz. Diplomasiye çok fazla şans tanımayacağım."

İsrail yayın kuruluşu Channel 12'ye konuşan Trump, diplomatik sürecin dar bir zaman aralığına sahip olduğunu vurgulayan Trump, sürecin ya çok hızlı ilerlemesi ya da "hiç ilerlememesi" gerektiğini belirtti.

NETANYAHU'NUN ZİYARETİ ÖNCESİ SÜRPRİZ ÇIKIŞ

ABD Başkanı, bölgesel arabuluculardan gelen çağrıların ardından Cuma günkü saldırıları durdurduğunu açıkladı. Trump, “İran ile temas halinde olan herkes bana 'Ateş açmayın' ricasında bulundu” diyerek bu talebi kabul etmekle “hiçbir şey kazanılmadığını ve hiçbir şey kaybedilmediğini” öne sürdü. Trump'ın bu açıklamaları, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapılması planlanan görüşme öncesinde geldi.

Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda bir ateşkes sağlanmış, ardından Haziran ayında Müzakerelerin devam etmesine ve savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye imkan tanıyan bir mutabakat zaptı Tahran ve Washington arasında imzalanmıştı. Ancak, çatışma sırasında İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu ayın başlarında gerilim yeniden tırmanışa geçti.

ABD VE İRAN ARASINDA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

ABD ile İran arasında varılan nükleer ve barış mutabakatı karşılıklı saldırılarla askıya alındı. ABD’nin İran topraklarındaki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları diplomatik çözüm zeminini tamamen ortadan kaldırdı. Bu operasyonlara yanıt olarak kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, aynı zamanda Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde konuşlu olan Amerikan askeri üslerini füzeler ve kamikaze İHA'larla doğrudan hedef aldı.