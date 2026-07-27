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İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
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Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın kan, idrar ve saç analiz sonuçları belli oldu. Evindeki maddeler için "Annemin gönderdiği kekik" savunmasını yapan ünlü şarkıcının biyolojik örneklerinde uyuşturucu etken maddesi THC tespit edildi. Raporla birlikte Yalçıntaş'ın savunması çöktü.

  • İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildi.
  • Adli Tıp raporu, Yalçıntaş'ın evdeki maddelerin 'kekik' olduğu yönündeki savunmasını çürüttü.
  • Yalçıntaş, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla 17 Temmuz 2026'da tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporu, Yalçıntaş'ın ifadesinde sunduğu savunmayı boşa çıkardı.

KAN, İDRAR VE SAÇINDA THC TESPİT EDİLDİ 

Kamu güvenliği ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İlyas Yalçıntaş’ın biyolojik örnekleri laboratuvarlarda detaylı incelemeye alındı.

Yapılan analizler sonucunda, ünlü şarkıcının kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına somut delil olarak eklendi.

"KEKİK VE HASSAS TERAZİ" SAVUNMASI ÇÖKTÜ 

Arama yapılan evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti için kullanıyorum" diyerek açıklayan Yalçıntaş, kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği "kekik" olduğunu iddia etmişti.

Ancak laboratuvardan gelen kesin test sonuçları ve biyolojik örneklerde çıkan THC maddesiyle birlikte şarkıcının "kekik" savunması tamamen çökmüş oldu. 

17 TEMMUZ'DA TUTUKLANDI

Yalçıntaş, İstanbul merkezli, ünlü kişilere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra  "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla 17 Temmuz 2026 tarihinde mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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