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İran'da PJAK çatışması: 4 örgüt üyesi öldürüldü

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İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında emniyet güçleriyle terör örgütü PJAK arasında çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında emniyet güçleriyle terör örgütü PJAK arasında çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazır el-Mehdi, Irak sınırında meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, emniyet güçlerinin Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında aralarında PJAK'ın önde gelen isimlerinden birinin de bulunduğu araca müdahale ettiğini ve çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldüğünü ifade etti.

Öldürülen örgüt mensuplarının isimlerini açıklamayan Mehdi, araçta çok sayıda tabanca, şarjör, çeşitli çaplarda mühimmat ve el bombası ele geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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