İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'ı hastanede ziyaret eden, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Önder, görüşmenin kendi telefonu üzerinden gerçekleştiğini söyledi.

İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen heyet içerisinde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk yayınına katılan Önder, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'ı özel izinle hastanede ziyaret eden, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

ÖNDER, BAHÇELİ-DEMİRTAŞ GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Önder, Bahçeli'nin kendisini aradığını görüşmenin bu şekilde gerçekleştiğini belirtti. Önder şunları söyledi: "Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler.

Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin hanımla ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. İnanıyor ve güveniyoruz ki, Başak hanım tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan birisidir. Bunu da göğüsleyecektir.

"BAHÇELİ BENİ ARADI, BAŞAK HANIM'A ŞİFALAR DİLEDİ"

O esnada sayın Bahçeli beni aradı. Sayın Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Hem kendi geçmiş olsun hem de Selahattin Başkan'ın dileklerini kendisine iletmiştik. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık. Başak hanıma şifalar diledi.

"SELAHATTİN BEY'E İHTİYACI OLUP OLMADIĞINI SORDU"

Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi. Tıbben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler güzel günler gelsin, sağlığınıza dikkat edin, dedi. Selahattin Bey de aynı şeyleri diledi. Ben ve Pervin hanım, avukatlarla birlikte Başak hanımın sonuçları gelene kadar bekledik. Akşam 10 sularında Selahattin Bey'i tekrar cezaevine uğurladık. Bu insani boyutta.

"GÜNDEM KONUŞULMADI"

Orada gündemi konuşmayı ne sayın Bahçeli tenezzül eder ne sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş süreç başladığında beri cezaevinde ve dışarıda bu çizgideydi. İçimizde en tecrübeli yoldaşlarımızdan birisidir. Süreç boyunca sayın Cumhurbaşkanına, sayın Bahçeli'ye, partimize, Pervin hanım ve bana sürekli avukatları üzerinden öneri, not, uyarıları, dikkat etmemiz gereken şeyleri kendisinden aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve sayın Öcalan'a mesajları oldu. Onları ilettik, aktardık."

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Transferinden vazgeçtiler!
img

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
img

Beşiktaş'ın arması değişti
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEgid Kılıç:

Bir Kürd olarak memnuniyet duydum.Umarım devlet aklı Sn.Bahçeli gibi sağduyulu davranır ve ihtiyaç duyulan barış ortamı tez zamanda tesis edilir.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

İki pekakalının konuşmasından ne beklenir

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüso Fıso:

SELO CANDIR ,BİR SEVDADIR.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Seni seviyorum aşkım demiştir...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

Bahçeli tüm teröristlerin hangisi olmuş. Bu günah ona yeter

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

Dün terörist diyordu bugün dost oldular biri neler olduğunu anlatsın

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızafer_karabalik:

bir Kürt olarak bende memnuniyet duydum bu süreç sağlıklı bir şekilde ilerleyip terör birsin ve ülkemiz daha güçlü olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Yahu Seloyu bu kadar seviyordun da Kılıçdaroğlunun fotoğrafını teröristlerin yanına montajlayanlara ses etmediğin gibi adama demediğini bırakmadın.Bu ne yaman çelişki...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba
Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.