Kritik görüşme başladı: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırladı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı. MHP liderinin Ankara'daki konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli Erdoğan'ı geleneği bozmayarak bir kez daha kapıda karşıladı.

Ankara'da kritik görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'I YİNE KAPIDA KARŞILADI

Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşme öncesi MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geleneği bozmayarak yine kapıda bekledi. Bahçeli ve Erdoğan gazetecilere poz verdikten sonra konuta geçerek görüşmeye başladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

MASADA KRİTİK KONULAR OLACAK

Gözlerin çevrildiği görüşmeye ilişkin bilgi veren CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Gündemde Terörsüz Türkiye hedefinde yürütülen çalışmalar var. Terörsüz Türkiye kapsamında önümüzdeki süreçte atılacak adımlar Erdoğan ve Bahçeli'nin müzakere edeceği konular arasında yer alıyor. Bir de dış politika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. O görüşmenin yansımalarını Bahçeli'ye aktarması bekleniyor. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşında barış masasının İstanbul'da kurulabilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi adımları var. Yürütülecek diğer hamleler iki liderin gündeminde olacak. Hem Suriye'deki gelişmeler hem de Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülecek küresel diplomasi çalışmaları Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde olacak" dedi.

İşte zirveden görüntüler:

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Kızını vahşice katleden baba cinayet anını bu sözlerle anlattı

500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıÖmer:

Ayakta duramayanlar ülke idare etmeye çalışıyorlar.

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıonur doğan:

AYAKTA DURANLAR DAHA PARTİSİNİ YÖNETEMİYOR KOÇUM SEN DERT ETME.

yanıt7
yanıt12
Haber Yorumlarıgunay yanug:

gazzenin vebali var. hesap zamani

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bunlar ülke hakkında karar veriyor. Ülke tarihinin yüz karaları

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Saad:

Sokaklarda dilencilerin de böyle duruşları var. Boynu bükük zavallı rolü.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

helal bahceli adamsın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevdet Pasa:

Ne kadar havlasanizda devlet işleri takır takır milli yoldan şaşmadan devam ediyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
title
