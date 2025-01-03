Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan ünlü sanatçı, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

FERDİ TAYFUR ŞARKISI EŞLİĞİNDE ANKARA'DA ARABASIYLA DOLAŞTI

Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı. Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı.

NAZAR BONCUKLU MUSKA DİKKATLERİ ÇEKTİ

Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü. Böylelikle Bahçeli, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için bugün de duygulu bir mesaj yayınlamış oldu.

"BİR PARÇAMI ALIP GÖTÜRDÜ" DEMİŞTİ

Bahçeli, dün akşam saatlerinde vefat eden Ferdi Tayfur için "Bir parçamı alıp götürdü" diyerek üzüntüsü dile getirmişti. Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: 'Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.'