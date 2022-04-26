Bahçeli: Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması züldür (2)

'PARLAMENTER SİSTEM MASALIYLA AVUNUYORLAR'

Bahçeli, Millet İttifakının 6+1 formatında üçüncü kez toplandığını anımsatarak şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Biden'in bir kez daha sözde soykırımdan bahsetmesi bizim nezdimizde hükümsüzdür, hukuksuzdur, hayasız bir isnattır ve kınanmayı da hak etmektedir. Politikacıların tarihi gerçekleri çarpıtıp kendilerini mahkeme yerine koymaları felakettir. Sözde Ermeni çetelesi tutanlara soruyorum; sayıları 500 bini aşan Müslüman Türklerin katliamına niçin suskunsunuz? Be hey vicdansızlar, karınları deşilen çocukların yürek yakan hallerine, vahşi işkencelerle canı alınan masumların hala dinmeyen, hala kesilmeyen, hala hafızalardan çıkmayan feryatlarına ne diyeceksiniz, nasıl bir yorum getireceksiniz? Her yılın 24 Nisan günü ABD başkanlarının 1915 olayları hakkında ne diyeceğine bugüne kadar her kesimden kafa yorulmuş, müşterek bahis konusu olan bu hususta televizyon ekranlarında afaki tahminler yapılmıştı. '24 Nisan sendromu' Türkiye ile ABD ilişkilerinde değişmez bir gerginlik unsuru haline gelmişti. Bundan sonra ne söylerse söylesinler, ellerinden geleni ardına koymasınlar, artık bizim için yalnızca kuru gürültüdür. HDP, PKK'nın ve Ermeni diasporasının çatlak sesidir, paslı silahıdır, kirli tetikçisidir, kötürüm temincisidir ve Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir yakınlığı, hiçbir bağı, hiçbir alakası yoktur. HDP demek cinayet demektir, melanet demektir, ihanet demektir. Bu Asala hayranlarının, bu terör deposunun, bu bölücü ve yabancı odağın Türk siyasetinden silinip gideceği günler de inşallah çok yakındır."