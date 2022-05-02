Bahçeli: "Altılı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz"
AA - Osman Baytürk - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin soruları cevaplaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çocuklarla ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in...
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin soruları cevaplaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çocuklarla ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
AA / Osman Baytürk - Politika