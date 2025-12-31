BAE, Yemenli taraflar arasında yaşanan gerginliğe adının karıştırılmasını kesin bir dille reddetti

BAE Ankara Büyükelçiliği, "Birleşik Arap Emirlikleri, Yemenli taraflar arasında yaşanan gerginliğe adının karıştırılmasını kesin bir dille reddetmekte; kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğini haleldar edecek veya sınırlarını hedef alacak askeri operasyonlar yürütmesi için herhangi bir tarafa baskı yaptığı veya yönlendirdiği yönündeki iddiaları şiddetle kınamaktadır" açıklamasını yaptı.

BAE Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kardeş Suudi Arabistan Krallığı tarafından yayımlanan bildiride yer alan ifadelerden ve BAE'nin Yemen Cumhuriyeti'nde devam eden olaylardaki rolüne ilişkin içerdiği temel yanılgılardan derin üzüntü duyduğunu ifade eder. Birleşik Arap Emirlikleri, Yemenli taraflar arasında yaşanan gerginliğe adının karıştırılmasını kesin bir dille reddetmekte; kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğini haleldar edecek veya sınırlarını hedef alacak askeri operasyonlar yürütmesi için herhangi bir tarafa baskı yaptığı veya yönlendirdiği yönündeki iddiaları şiddetle kınamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri; kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenlik ve istikrarına olan daimi bağlılığını, egemenliğine ve milli güvenliğine duyduğu tam saygıyı vurgular. İki ülke arasındaki kardeşlik ve tarihi ilişkilerin bölge istikrarının temel direği olduğuna olan inancıyla, Krallığın veya bölgenin güvenliğini tehdit edecek her türlü eylemi reddeder. BAE, Suudi Arabistan'daki kardeşleriyle her zaman tam bir koordinasyon içinde olma kararlılığını sürdürmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hadramut ve El-Mahra vilayetlerindeki olayların başlangıcından bu yana sergilediği tutumun; durumu kontrol altına almak, sükunet yollarını desteklemek ve güvenlik ile istikrarın korunmasına, sivillerin muhafaza edilmesine katkı sağlayacak anlayış birliğine varılması için çaba göstermek olduğunu ve tüm bunları Suudi Arabistan Krallığı'ndaki kardeşleriyle koordinasyon içinde yürüttüğünü teyit eder" denildi.

Açıklamada, "Koalisyon Güçleri Askeri Sözcüsü tarafından Mukalla Limanı'ndaki askeri operasyona ilişkin yapılan açıklamada yer alan hususlarla ilgili olarak; BAE Dışişleri Bakanlığı, Yemen çatışmasını körüklediğine dair iddiaları tamamen reddettiğini ve söz konusu açıklamanın Koalisyon üyesi ülkelere danışılmadan yapıldığını vurgular. Bakanlık, söz konusu sevkiyatın herhangi bir silah içermediğini ve indirilen araçların herhangi bir tarafın kullanımı için değil, Yemen'de görev yapan BAE kuvvetlerinin kullanımı için gönderildiğini teyit eder. Bu konudaki iddiaların sevkiyatın gerçek mahiyetini veya amacını yansıtmadığını belirten Bakanlık; bu araçlar hakkında BAE ile Suudi Arabistanlı kardeşler arasında üst düzey koordinasyon sağlandığını ve araçların limandan çıkarılmaması konusunda mutabık kalındığını, ancak BAE'nin Mukalla Limanı'ndaki bu araçların hedef alınmasıyla şaşkınlığa uğradığını ifade eder" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Yemen'deki varlığının, meşruiyetin yeniden tesisi ve terörle mücadele amacıyla, Yemen Cumhuriyeti'nin egemenliğine tam saygı ilkesine bağlı kalarak, meşru Yemen hükümetinin daveti üzerine ve kardeş Suudi Arabistan Krallığı liderliğindeki Arap Koalisyonu bünyesinde gerçekleştiğini vurgular. BAE'nin Koalisyon operasyonlarının başlangıcından bu yana büyük fedakarlıklar yaptığını ve kardeş Yemen halkını her aşamada desteklediğini hatırlatır. Bakanlık; El Kaide, Husiler ve Müslüman Kardeşler de dahil olmak üzere terör gruplarıyla bağlantılı tehditlerin ve mevcut güvenlik zorluklarının dikkate alınması gereken bir dönemde, bu gelişmelerin, sürecin yönetimi ve yansımaları hakkında meşru sorular doğurduğunu belirtir. Bu durumun, terör ve aşırıcılıkla mücadeleye yönelik uluslararası çabalar çerçevesinde en yüksek düzeyde koordinasyon, itidal ve sağduyu gerektirdiğini ifade eder.

Dışişleri Bakanlığı, son gelişmelerle ilgili sürecin; güvenlik ve istikrarı koruyacak, ortak çıkarları muhafaza edecek, siyasi çözüm yolunu destekleyecek ve Yemen'deki krizi sona erdirecek şekilde, sorumluluk bilinciyle, gerilimi önleyecek bir anlayışla ve güvenilir gerçekler ile ilgili taraflar arasındaki mevcut koordinasyon temelinde yürütülmesi gerektiğini teyit eder" denildi. - ANKARA