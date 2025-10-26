Haberler

Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, başörtü mücadelesinin simge isimlerinden halası Hatice Babacan'ı "Yahudi mezarlığında" yatıyor diye yazıp daha sonra helallik isteyen bir gence hakkını helal etti. Babacan kendisine ulaşmak isteyen ve bir dönem sosyal medyada trollük yaptığını itiraf eden gence "Önemli olan doğruda birleşmek, hakkı gözetmek. Farkındalığınız çok kıymetli" dedi.

  • Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan'ın Yahudi olduğu için Yahudi mezarlığına defnedildiği iddialarına tepki gösterdi.
  • Ali Babacan, Eyüp isimli bir sosyal medya kullanıcısının helallik isteğine yanıt verdi.
  • Ali Babacan, Eyüp'e kendi hakkını helal ettiğini belirtti.
  • Ali Babacan, Eyüp'ü Ankara'daki DEVA Partisi genel merkezine davet etti.
  • Ali Babacan, halası Hatice Babacan'ın hayatta olduğunu ve rahatsız olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir televizyon programında halen hayatta olan halası Hatice Babacan'ın Yahudi olduğu için Yahudi mezarlığına defnedildiği iddialarına ateş püskürdü.

Bu iddiayı ortaya atan trollere de tepki gösteren Babacan "Hayatta olan başörtüsü mücadelesi vermiş Halam Hatice Babacan'ı yahudi mezarlığına gömdüler paralı troller! Bu arka kapıdan yaptırıldı utanmadan, Deva Partisi kurulunca. Trollerde Allah korkusu olmaz" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE O VAGONA BİNDİK ABİ"

Babacan'ın bu sözlerine ise bir sosyal medya kullanıcısından dikkat çeken yanıt geldi. Eyüp isimli genç "Bizde o vagona bindik abi eğer doğruysa bizimde yatacak yerimiz yok şahşen kendi adıma yazdım" dedi.

Bir başka kullanıcının "Ulaşıp helâllik almanız lâzım" sözlerine de yanıt veren Eyüp isimli genç "Bence de ama nasıl ulaşabilirim ki" ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRUDA BİRLEŞMEK, HAKKI GÖZETMEK"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise kendisine ulaşmak isteyen gence sürpriz bir karşılık verdi. Babacan paylaşımında "Eyüp Bey, Halam biraz rahatsız, mesajınızı kendisine seve seve iletirim. Ben kendi adıma hakkımı helal ediyorum. Önemli olan doğruda birleşmek, hakkı gözetmek. Farkındalığınız çok kıymetli, yolunuz Ankara'ya düştüğünde genel merkezimize beklerim" dedi.

Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Tamam

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Ekonomiyi düzlüğe çıkaracak tek adam.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.