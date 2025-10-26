Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir televizyon programında halen hayatta olan halası Hatice Babacan'ın Yahudi olduğu için Yahudi mezarlığına defnedildiği iddialarına ateş püskürdü.

Bu iddiayı ortaya atan trollere de tepki gösteren Babacan "Hayatta olan başörtüsü mücadelesi vermiş Halam Hatice Babacan'ı yahudi mezarlığına gömdüler paralı troller! Bu arka kapıdan yaptırıldı utanmadan, Deva Partisi kurulunca. Trollerde Allah korkusu olmaz" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE O VAGONA BİNDİK ABİ"

Babacan'ın bu sözlerine ise bir sosyal medya kullanıcısından dikkat çeken yanıt geldi. Eyüp isimli genç "Bizde o vagona bindik abi eğer doğruysa bizimde yatacak yerimiz yok şahşen kendi adıma yazdım" dedi.

Bir başka kullanıcının "Ulaşıp helâllik almanız lâzım" sözlerine de yanıt veren Eyüp isimli genç "Bence de ama nasıl ulaşabilirim ki" ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRUDA BİRLEŞMEK, HAKKI GÖZETMEK"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise kendisine ulaşmak isteyen gence sürpriz bir karşılık verdi. Babacan paylaşımında "Eyüp Bey, Halam biraz rahatsız, mesajınızı kendisine seve seve iletirim. Ben kendi adıma hakkımı helal ediyorum. Önemli olan doğruda birleşmek, hakkı gözetmek. Farkındalığınız çok kıymetli, yolunuz Ankara'ya düştüğünde genel merkezimize beklerim" dedi.