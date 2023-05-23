Azerbaycan heyetinden Ak Parti'ye seçim öncesi başarı dileği

Milletvekili Mammadov:

"Bizim isteğimiz, güçlü bir liderdir; güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan'dır"

İZMİR - AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde başarılar diledi. Hikmet Mammadov, "Bizim isteğimiz, güçlü bir liderdir. Güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan'dır" dedi.

İzmir'e gelen Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri Hikmet Mammadov, Fatma Yıldırım, Mahir Abbaszade, Elman Nasirov ve Sahib Alıyev, AK Parti İzmir İl Başkanlığında AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı tarafından ağırlandı. Azerbaycan heyeti, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde başarılar diledi. Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Azerbaycan heyetinden Hikmet Mammadov, "Erdoğan'ın seçilmemesi durumunda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler zedelenir mi?" sorusuna karşılık "Bizim isteğimiz, güçlü bir liderdir. Güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan'dır. O yüzden Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, tek millet iki devlet üzerinden yürüyen ilişkilerdir. Azerbaycan'ın istediği güçlü bir Türkiye'dir. Lider olmasa millet örgütlenemez. Güçlü Türkiye olmazsa zorlaşır" yanıtını verdi. Seçimde, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in aradığı iddiasının sorulması üzerine ise Mammadov, "Biz Türkiye'nin iç işlerine karışmayız, karışmıyoruz. Türkiye'de seçimi milli irade, demokrasi kazansın istiyoruz" cevabını verdi.

"Rabbim izin vermesin, onları güldürmeyelim"

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Biz Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile yapmış olduğumuz dostluk çerçevesinde, birlik çerçevesinde dünyaya kardeşlik dersi verdik ve bu kardeşlik dersini verirken herkese örnek olduk. Girmiş olduğu 14 Mayıs'ta seçim, sadece Türkiye'nin girmiş olduğu seçim değil dünyadaki bütün ülkelerin, Türk coğrafyasında yaşayan bütün Türk toplumlarının, Müslüman aleminin beklediği bir seçimdi. Bu seçimde bizlere destek olan çok kıymetli ülkeler vardı ama bir bu kadar da bizim bu seçimden alacağımız sonucun negatif sonuçlanmasını isteyen ülkeler vardı. İnşallah Rabbim izin vermesin, onları güldürmeyelim. Biz her zaman mazlumun yanında olan ülkeler olarak daha uzun yıllar Allah hizmet etmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Şimdi de 28 Mayıs'taki savaşı kazanacaktır"

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet Mammadov da, "Türkler ne zaman bir yerde varsa orada adalet ve hakkaniyet oldu. Bugün bu geleceği kuran, ön Anadolu'dan başlamış Asya'ya uzanan büyük coğrafyada yeni düzeni oluşturan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'dir. Böyle bir halledici durumda 15 Temmuz'da yeniden milat eden Türk halkı, Kızıl Elma isteğimize karşı yeni bir mücadele verdi. 28 Mayıs'ta Türk halkının milli iradesi yeniden tecelli edecektir. Türkiye'nin gücü bizim de gücümüzdür. Türkiye güçlü olursa İslam dünyası da güçlü olur. Emperyalist merkezler, Türk dünyasını parçalama odaklı bir siyaset izledi. Burnumuzun dibinde baş gösterenleri izledik. Aynı şeyi 15 Temmuz'a Türkiye'de yapmaya çalıştılar; lidersizleştirmek, değersizleştirmek ve milletsizleştirilmek istediler. 15 Temmuz'da global halkı emperyalizme karşı savaşı kazandı, şimdi de 28 Mayıs'taki savaşı kazanacaktır. Biz Türkiye'nin ve Türk dünyasının yanındayız. Allah bu çetin yolda yar ve yardımcınız" ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridoru

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mammadov, Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari, lojistik ve siyasi bağları güçlendireceği düşünülen Zengezur Koridoru'nun sorulması üzerine, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır elinde tuttuğu topraklardan geri çekilmesiyle bir kez daha gündeme gelen koridorun önemine değindi. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında açılacak yeni ulaşım yoluyla birlikte Orta Asya'dan Azerbaycan'a ulaşan ve daha önce adeta bir bıçak gibi kesilen koridorun Türkiye ile bağlantıyı yeniden sağlayacağını söyleyen Mammadov, "Bir kaç gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir konferans düzenledi. Orada dedi ki, 'Önümüzdeki yüzyılda Türkiye ve Azerbaycan Türk devletleri teşkilatları ile birlikte. Eğer yarın bir Türk devletleri teşkilatları bir Avrupa Birliği gibi bir uluslararası bir örgüte çevrilirse gerçekten biz yeni bir dünya dizaynında söz sahibi olabiliriz. Onun için de Türk dünyasını birleştirecek proje de Zengezur Koridoru'dur'" mesajını verdi.

"En doğru tercih yapılacak"

Milletvekili Fatma Yıldırım, "Burası bizim ikinci vatanımız. Gelme amacımız birliğimizi beraberliğimi duyurmaktı. Biz bir millet iki devletiz. Biz, Karabağ savaşını kazanarak Türk'ün gücünü gösterdik. 28 Mayıs'ta da geleceğe dair doğru kararlar verecektir" derken, Elman Nasirov da, "Biz inanıyoruz ki Türkiye halkı en doğru kararı verecek, Türkiye'nin ilerleyebilmesi için en doğru tercih yapılacak. Biz her zaman sizin yanınızdayız bu unutulmamasın" diye konuştu. Sahib Alıyev ise, "Sizlerle bugün bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Biz destekten önce teşekkür için buradayız. 14 Mayıs'ta öz seçimi ile gösterdi ki Türkiye'de dünyaya demokrasiye önem vermiş bir Türkiye var. Türk milleti 14 Mayıs'ta herkese söyledi ki, Türkçe adaleti ile dünyadan büyük. O yüzden sizinle gurur duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Dilaver Kişili, İsmail Çiftçioğlu ve Hayrettin Uçak da ziyarete katıldı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023