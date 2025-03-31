Azerbaycan, Almanya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Azerbaycan, Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Ralf Horlemann'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in bir paylaşımında Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin bayrağına yer vermesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan ile Almanya arasında "bayrak" gerginliği yaşandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ermenistan ziyareti sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin bayrağına yer vermesi nedeniyle Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Ralf Horlemann bakanlığa çağrıldı. Açılamaya göre görüşmede, yapılan paylaşımın Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı siyasi bir provokasyon olduğu belirtilerek, Almanya'dan özür dilemesi istendi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın bu paylaşımının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklendiğine dair yapılan açıklamalara ve devam eden barış sürecine aykırı olduğu belirtildi. Aynı zamanda Karabağ bölgesindeki Ermeni sakinlere yönelik ifadeler kullanılırken, Azerbaycan'ın geçmişte işgal edilmiş topraklarının ve Ermenistan'dan zorla göç ettirilen 1 milyondan fazla Azerbaycanlının haklarının göz ardı edilmesinin Azerbaycan'a karşı önyargılı bir tutumun bir diğer göstergesi olduğu belirtildi.

Azerbaycan'da "Dağlık Karabağ" adlı bir idari birimin bulunmadığı hatırlatıldı

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl süren çatışmayı askeri ve siyasi yollarla çözerek toprak bütünlüğünü ve adaleti sağladığı, bu nedenle çatışmanın artık geçmişte kaldığı iletildi. Azerbaycan'da "Dağlık Karabağ" adlı bir idari birimin bulunmadığı hatırlatılarak, ülkenin topraklarına atıfta bulunurken mevcut olmayan, siyasi amaçlı ve yanıltıcı ifadelerden kaçınılması gerektiği ifade edildi. - BAKÜ