Aydemir: '15 Temmuz Milli İrade vicdanın eseridir'

Türk Parlamenter Gazeteciler ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Başkanı, 27'inci dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Aydemir mesajında, "15 Temmuz'da FETÖ ihanetine canları pahasına dur diyen Ömer Halisdemir, Mustafa Cambaz'dan Abdullah Tayyip Olçak, İlhan Varank'a; milli irade şuur, metanet ve ruhunu ifade eden şühedayı rahmetle yad ediyor, aziz hatıralarını her daim diri tutma kararlılık ve ahdimizi yineliyoruz" dedi.

Aydemir'in mesajı

Türk Parlamenter Gazeteciler ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Başkanı, 27'inci dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "15 Temmuz; takdirini tarihin, tarifini Yüce Türk Milletinin, tasvirini küresel idrakin yaptığı; hakkın gücünü kaydeden Milli İrade vicdanının eseridir. 15 Temmuz, tarih yazan bir milletin vakarı, asırlara damga vuran ecdadın dirayeti, Aziziye, Çanakkale ruhunu remzeden şüheda torunlarının metanetidir" dedi.

'Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol'

Aydemir, "15 Temmuz dirilişi, şairin ifadesiyle; 'Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa/Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır' imanının ifadesi; İla'yı kelimetullah için devlet ebed müddet kararlılığı; 'Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol!/Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa.. Var ol!' vurgusudur." mesajını verdi.

Milli irade

Aydemir, "15 Temmuz, Atsız'ın ifadesiyle; 'Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/Yüce dileğe doğru yürürüz yine yayan/Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan/Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz' haykırışıyla Milli iradenin küresel ezberleri bozuşu; Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz/Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağı'na.' Duruşudur" kaydını düştü

15 Temmuz Türk Tuğrası

Aydemir, "15 Temmuz, Şairin, 'Eşit olduğun/Şu güneş; Tuğun/Tabutum; Vatan/Mezarın; Cihan/Adı yok yiğit/Ebedi şehit' dizeleriyle tasvir ettiği, devletin bekası uğruna can verme sırrına eren Şehitler, nefsini Milli irade iffetine adayan gazilerin asırlara kazıdığı Türk Tuğrası, Milli irade damgasıdır" dedi.

Türkiye Yüzyılı ve Asırlara Yürüyüş

Aydemir, "Ve 15 Temmuz, Milli Şairimiz Akifimizin beliğ ve berceste ifadesiyle, Milli İradenin; 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!/Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere' haykırışıdır'. Milli irade vicdanından neşet eden bu çağrı küresel izanda da yankı bulmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı seferiyle Yüce Türk Milleti asırlara yürüyüşünü sürdürecektir.' vurgusunu paylaştı.

Aydemir, 'Milli iradeye kefen biçmek, milli ve manevi değerlerimize set çekmek, millet egemenliğini sonlandırmak, Yüce Türk Milletinin asırlara yürüyüşünü engellemek isteyen FETÖ iblisini, onlara destek verenleri lanetliyoruz. Allah'ın gazabı ve kahrı bu millet için hain emeller besleyenlerin üzerine olsun" dedi. - ERZURUM