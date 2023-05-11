Avrupa Sosyalistler Partisi, Kılıçdaroğlu'nun vize serbestisi vaadini destekliyor

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), bugün 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin AB ile vize serbestisi süreciyle ilgili vaadine ilişkin bir açıklama yaptı. PES'in internet sitesinde yayınlanan açıklaması şöyle:

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), "PES muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi süreci için gereken reformları tamamlama vaadini desteklemektedir… PES, AKP'nin önde gelen isimlerinden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşları için vize serbestisi kriterlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinin mümkün olmadığı yönündeki yorumlarına katılmamaktadır. Bu, AB politikası ve süreçleri konusunda net bir vizyon ve bilgi eksikliğini yansıtmaktadır. Ülkeyi Avrupa değerlerinden uzaklaştıran ve katılım sürecini tamamen durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun otoriter yöntemi olmuştur" açıklamasını yaptı.

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), bugün 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin AB ile vize serbestisi süreciyle ilgili vaadine ilişkin bir açıklama yaptı. PES'in internet sitesinde yayınlanan açıklaması şöyle:

"PES, MUHALEFETİN DEMOKRASİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE İNSAN HAKLARI İÇİN MÜCADELE ETME GAYRETLERİNE HER ZAMAN DESTEK VERMİŞTİR"

"PES, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin AB ile vize serbestisi süreci için gereken reformları tamamlama vaadini desteklemektedir.

PES üyesi CHP'nin Genel Başkanı ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altı muhalefet partisinin ortak adayı olan Kılıçdaroğlu, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıyacak Vize Serbestisi Yol Haritası'nın tamamlanması için kalan kriterlerin süratle yerine getirileceği sözünü verdi.

PES, Türkiye'deki demokratik muhalefetin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için mücadele etme gayretlerine her zaman destek vermiştir; bunlar ülkeyi Avrupa değerlerine yaklaştıracak ve AB katılım sürecine geri döndürecek çok önemli unsurlardır.

"PES, ÇAVUŞOĞLU'NUN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE SERBESTİSİ KRİTERLERİNİN HIZLI BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ YORUMLARINA KATILMAMAKTADIR"

PES, AKP'nin önde gelen isimlerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşları için vize serbestisi kriterlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinin mümkün olmadığı yönündeki yorumlarına katılmamaktadır. Bu, AB politikası ve süreçleri konusunda net bir vizyon ve bilgi eksikliğini yansıtmaktadır. Ülkeyi Avrupa değerlerinden uzaklaştıran ve katılım sürecini tamamen durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun otoriter yöntemi olmuştur.

AB, Schengen bölgesine vizesiz giriş için Türkiye'den 72 kriteri karşılamasını istedi. Türkiye bugüne kadar bu kriterlerden yalnızca 67'sini karşılayabildi, 5 temel kriterin ise hala yerine getirilmesi gerekiyor. Tamamlanması gereken diğer kriterler arasında Türkiye'nin yolsuzluğu önlemeye yönelik önlemler alması, kişisel verilerle ilgili mevzuatı AB standartlarıyla uyumlulaştırması, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel bir iş birliği anlaşması imzalaması ve tüm AB Üye Devletleri'ne cezai konularda etkin adli iş birliği sunması yer almaktadır.

"SEÇİMLER ERDOĞAN VE AKP İÇİN DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE OLACAKTIR"

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler, uzun süredir Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisi AKP için dönüm noktası niteliğinde olacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun birleşik muhalefet girişimi, Erdoğan yönetiminde giderek merkezileşen iktidar yıllarının ardından demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve Avrupa gündemini teşvik etmek üzerine inşa edilmiştir.

PES, Türkiye'deki ortak üye partileri CHP ve HDP'nin Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için verdiği mücadeleyi her zaman desteklemiştir. PES, muhaliflere ve gazetecilere yönelik bir dizi hukuksuz tutuklamayı protesto etmiş ve haksız yere hapiste tutulan siyasi mahkumlara destek olmak amacıyla çok sayıda misyon düzenlemiştir. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kendi hükümetinde tam olarak uygulanacağına dair taahhüdünü de memnuniyetle karşılıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi güçlü bir Avrupa demokrasisine dönüştürmeye kararlı olduğu açıktır."

GIACOMO FILIBECK: KILIÇDAROĞLU VE MUHALEFET DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI, ÖZGÜRLÜK, İŞ BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'YA YAKINLAŞTIRMAK İÇİN BİR UMUT IŞIĞINI TEMSİL EDİYOR

PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck'in açıklaması ise şöyle aktarıldı:

"Önümüzdeki pazar günü Türkiye'de yapılacak kritik seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve birleşik muhalefet demokrasi, insan hakları, özgürlük, iş birliği ve Türkiye'yi Avrupa'ya yakınlaştırmak için bir umut ışığını temsil ediyor. İşte bu ruhla, CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'nun liderliğine, vize serbestisi için kalan ve oldukça önemli olan kriterlerin yerine getirilmesi yönünde ilerleme konusunda güvenmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz, Avrupalı sosyal demokratlar ve ilericiler için Türkiye çok önemli bir ortaktır. Ülkeyi, paylaştığımız temel değerlere yaklaştıracak her türlü adımı destekliyoruz."

KADER SEVİNÇ: İKTİDARIMIZDA GENÇLERİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZ, EMEKLİLERİMİZ VİZESİZ SEYAHAT EDECEK

CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Yönetim Kurulu üyesi Kader Sevinç ise konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Bugüne kadar iktidar partisi, sürekli AB üyelik sürecimizi iç siyasete malzeme etti. Reform sürecini baltalayarak müzakere sürecini sekteye uğratan iktidar, halkımıza bunun AB tarafından kaynaklandığı dezenformasyonunu yıllarca yaptı. Bunlar doğru değildi. İktidarın bu tutumu Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına büyük zararlar vermiştir. İşte, vize serbestisi konusunda da aynısını yapmaya çalışan AKP iktidarının bu çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

AB ile ülkemizin ilişkilerini, uzun yıllardır bizim sahip olduğumuz sağlam ilişkiler ağı ve vizyonumuz ile güçlendireceğiz, ilerleteceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği AB ile vize serbestisini gerçekleştireceğiz. İktidarımızda gençlerimiz, öğrencilerimiz, emeklilerimiz vizesiz seyahat edecek ve cebindeki güçlü Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile gurur duyacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İktidarda sayılı günü kalanlar hayallerinde dahi bizim vizyonumuza ulaşamazlar. Tüm dünya bunu bütün açıklığı ile görüyor."