Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye vize kolaylığı çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci, Türkiye'deki durum ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerin değerlendirildiği Türkiye raporunu 367 parlamenterin desteğiyle onayladı. Oylamada, 74 parlamenter aleyhte ve 188'i de çekimser oy kullandı.

6 KRİTERİN SAĞLANMASI HALİNDE VİZE SERBESTİSİ SÜRECİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Türkiye'ye yönelik ağır eleştirilere yer verilen fakat diğer yandan Türkiye'nin artan jeopolitik ve stratejik önemine dikkat çekilen raporda, Türkiye'ye yönelik vize serbestisi konusuna da yer verildi. Raporda, Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli olan 72 kriterden geriye kalan 6 kriteri sağlaması halinde vize serbestisi sürecinin yeniden başlayabileceğine dikkat çekildi.

"AVRUPA PARLAMENTOSU, TÜRK VATANDAŞLARININ YAŞADIĞI SORUNLARDAN ÜZÜNTÜ DUYMAKTADIR"

Raporda, "Avrupa Parlamentosu, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yönelik vize başvurularında yüksek talep ve sistemin kötüye kullanılacağına dair endişeler nedeniyle yaşadığı sorunlardan üzüntü duymaktadır" denildi. AP'nin vizeye erişimin kolaylaştırılması yönünde bir siyasi iradeye sahip olduğu vurgulanan raporda, "Avrupa Parlamentosu, kalan teknik ve idari engellerin aşılması için her iki tarafın da çabalarını yoğunlaştırması çağrısında bulunur" denildi.

AB ÜLKELERİNE TÜRKİYE'DEN GELEN VİZE BAŞVURULARI İÇİN KAPASİTE VE KAYNAK ARTIRMA ÇAĞRISI

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alımı sürecinde yaşadıkları zorluklar ışığında raporda, AB ülkelerine, bu konuya ayrılan kaynakları artırma ve kapasite artırımı çağrısı yer aldı. Raporda, "Avrupa Parlamentosu, AB üyesi ülkelerden bu konuya ayrılan kaynakların artırılmasını talep eder ve özellikle iş faaliyetleri ve Erasmus öğrencilerine yönelik vize kolaylaştırma tedbirlerini destekler" denildi.