Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenlerle anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi. Törenlerde çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle anma programı devam etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenle anıldı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Bazı vatandaşların apartmanlarının balkonlarına çıkarak, bazı sürücüler de Güllük, Yüzüncü Yıl caddelerinde araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Muğla

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Muğla'da törenle anıldı.

Menteşe ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar iki dakika saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu.

Bazı vatandaşların da apartmanlarının balkonlarına çıkarak saygı duruşuna katıldığı görüldü.

Anma töreni, öğrencilerin MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle devam etti.

Isparta

Isparta'da da Valilik önünde Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılanlar ve vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da çelenk bıraktıktan sonra saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda anma programıyla devam etti.

Programda Atatürk temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye geren öğrencilere ödülleri takdim edildi.