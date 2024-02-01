Belediyeden açıklama var! İYİ Parti'nin afişlerinin asılması talimatını CHP'den aday gösterilmeyen İlgezdi mi verdi?

15 yıldır başkanlık yapan ve Ataşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmeyen Battal İlgezdi partisi CHP'den istifa etmişti. İlgezdi "CHP'de hiçbir dönemde böyle bir kıyım yapılmadı" diyerek CHP'de Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıldığını ifade etmişti.

İLGEZDİ İYİ PARTİ'NİN AFİŞLERİNE İZİN VERDİ

Aday yapılmadığı için isyan bayrağı açan İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlamasına izin verdi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ: AFİŞLERE MÜDAHALEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Konuya ilişkin Ataşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İddiaların yalanlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu olan LED ekranlar, Ataşehir Belediyesi tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MSO Açıkhava Reklam Pazarlama İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye sözleşme yapılarak kiralanmıştır. Dolayısıyla, firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır. İlgili firma, yasalar çerçevesinde ihale alıp firma ve siyasi parti reklamlarını LED ekranlar ve billboardlarda yayımlamaktadır. Ataşehir Belediyesi'nin bu yayımlanan reklamlara müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca firma, kendisine ait Türkiye genelindeki billboard ve LED ekranları YSK'ya da bildirmiştir.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi

"REKLAMLAR SADECE ATAŞEHİR'DE YAYIMLANMAMAKTADIR"

Bu reklamlarla ilgili olarak, MSO Açıkhava Reklam Pazarlama Şirketi ve iş ortakları, İYİ Parti'nin de aralarında bulunduğu siyasi partilere tekliflerini göndermiştir. İYİ Parti'ye teklif 1 Ocak 2024 tarihinde firma tarafından sunulmuştur. MSO Şirketi ve ortakları, İYİ Parti'nin reklam ajansından 25 Ocak tarihinde mail üzerinden yayın onayı almıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bahse konu reklamlar sadece Ataşehir'de yayımlanmamaktadır. Söz konusu açıklamamızın ekinde Ankara Kızılay'da bulunan LED ekranda yayımlanan reklam görülmektedir. Bir partinin reklamından, siyasi rant elde etmek en hafif deyimiyle ahlaki, insani değildir. Yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları yalan ve iftiradan ibarettir, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

AKŞENER: BEŞTEPE DEĞİL, SARAÇHANE TARAFINDAN ENGELLENİYORUZ

Meral Akşener İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısında CHP tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim pankartlarının engellemesine, "Beştepe değil, Saraçhane tarafından engelleniyoruz" ifadelerini kullanarak billboardlarda kendilerine sansür uygulandığını dile getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

"BU ENGELİ ÇIKARTAN İKTİDAR DEĞİL, ANA MUHALEFET"

Akşener, "Bugün de birileri istiyor ki; billboardsız seçim kampanyası yapalım ama bu defa, öncekilerden farklı ve ilginç olarak; önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil belediye. Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane!" ifadelerini kullanmıştı.