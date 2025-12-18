Arnavutluk Meclisi'nde görülmemiş kaos! Meşale yakıp birbirlerine girdiler

Arnavutluk Meclisi'nin farklı gündem maddelerini görüşmek üzere toplandığı oturumda muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekilleri, 19 Kasım'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun Anayasa Mahkemesi tarafından göreve iade edilmesine karşı çıktı.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ İLE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA ARBEDE

Muhalefet milletvekilleri bakanlar kurulu üyelerinin oturduğu koltuklara geçti, Meclis kürsüsünü kapattı ve oturuma engel olmaya çalıştı. Meclis güvenlik görevlileri ile muhalefet milletvekilleri arasında da arbede yaşandı.

MEŞALE YAKTILAR

Ayrıca, bazı milletvekilleri meşale yaktı ve Meclis Başkanı Niko Peleshi'ye su fırlattı. Peleshi ise yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.