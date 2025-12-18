Arnavutluk Meclisi'nde görülmemiş kaos! Meşale yakıp birbirlerine girdiler
Arnavutluk Meclisi'nde, Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun göreve iade edilmesi nedeniyle gerginlik yaşandı. Bakanlar kurulu üyelerinin oturduğu koltuklara geçen ve Meclis kürsüsünü kapatarak oturuma engel olmaya çalışan muhalefet milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında da arbede yaşandı. Ayrıca, bazı milletvekilleri de meşale yaktı.
- Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet milletvekilleri, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku'nun göreve iade edilmesine karşı çıktı.
- Muhalefet milletvekilleri ile Meclis güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
- Bazı milletvekilleri meşale yaktı ve Meclis Başkanı Niko Peleshi'ye su fırlattı.
Arnavutluk Meclisi'nin farklı gündem maddelerini görüşmek üzere toplandığı oturumda muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekilleri, 19 Kasım'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun Anayasa Mahkemesi tarafından göreve iade edilmesine karşı çıktı.
MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ İLE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA ARBEDE
Muhalefet milletvekilleri bakanlar kurulu üyelerinin oturduğu koltuklara geçti, Meclis kürsüsünü kapattı ve oturuma engel olmaya çalıştı. Meclis güvenlik görevlileri ile muhalefet milletvekilleri arasında da arbede yaşandı.
MEŞALE YAKTILAR
Ayrıca, bazı milletvekilleri meşale yaktı ve Meclis Başkanı Niko Peleshi'ye su fırlattı. Peleshi ise yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.