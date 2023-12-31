Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sahnede kız arkadaşını öpmesi ülkede kriz çıkardı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin kız arkadaşı Fatima Florez ile tiyatro gösterisinde paylaştığı duygusal an, ülkede geniş çaplı birkrize neden oldu. Milei'nin sahne üzerinde gerçekleşen Fransız öpücüğü, birçok Arjantinli tarafından 'uygunsuz' bulunurken, bazı kişiler ise Cumhurbaşkanını destekledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla devlet başkanının kişisel yaşamına saygı gösterilmesi gerektiğini savunanlar ile kamusal bir figür olan devlet başkanlarının daha ölçülü olması gerektiğini ifade edenler arasında tartışma başladı.

KIZ ARKADAŞI İLE SAHNEDE ÖPÜŞTÜ

Milei, Florez'in tiyatro gösterisine sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak kız arkadaşı ile romantik bir şekilde öpüştü.Sahne üzerinde gerçekleşen sıcak Fransız öpücüğü, birçok Arjantinli tarafından "uygunsuz" bulunurken, Milei'nin destekçileri bu tutkulu anı takdirle karşıladı.

ÜLKEDE KRİZ ÇIKARDI

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma yarattı. Kimileri devlet başkanının kişisel yaşamına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, kimileri de bu tarz olayların kamusal bir figür olan devlet başkanları için daha ölçülü olması gerektiğini ifade ediyor. Bu gelişme, Arjantin'de hem siyasi hem de sosyal bir konuşma konusu haline geldi.