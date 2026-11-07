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Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak

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Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için Paris Saint-Germain'in 200 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde 120 milyon euroyu gözden çıkarmayan Fransız ekibinin teklifini yükseltme kararı aldığı ileri sürülürken olası transferden Fenerbahçe'nin de 40 milyon euro kazanabileceği ifade edildi.

  • Paris Saint-Germain'in, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yaz transfer dönemindeki 120 milyon euroluk teklifini 200 milyon euroya yükseltmeyi planladığı öne sürüldü.
  • Arda Güler'in Real Madrid'e transfer sözleşmesindeki yüzde 20'lik sonraki satıştan pay maddesi kapsamında Fenerbahçe'nin 200 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden 40 milyon euro gelir elde edebileceği belirtiliyor.
  • Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin anlaşmaya varması ve Arda Güler'in ayrılığa onay vermesi gerekiyor; 200 milyon euroluk teklifin resmen sunulduğuna dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Avrupa futbolunda Arda Güler'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid'de forma giyen milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain'in, yaz transfer dönemindeki girişiminin ardından yeniden harekete geçtiği belirtildi. Fransız temsilcisinin bu kez çok daha yüksek bir bonservis bedeliyle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

PSG TEKLİFİNİ 200 MİLYON EUROYA ÇIKARIYOR

Aktarılan bilgilere göre PSG, yaz transfer döneminde Arda Güler için gündeme gelen 120 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamayı kabul etmedi. Ancak milli futbolcuya duyulan ihtiyacın artması üzerine Fransız kulübünün transfer planını değiştirdiği ve teklifini 200 milyon euroya yükseltme kararı aldığı belirtildi.

Bu rakam üzerinden anlaşma sağlanması halinde Arda Güler'in transferi, Avrupa futbolunun en yüksek bedelli transferleri arasına girecek.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA 40 MİLYON EURO GİREBİLİR

Olası transferin Fenerbahçe açısından da önemli bir mali karşılığı bulunuyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sırasında sözleşmeye eklenen sonraki satıştan pay maddesi kapsamında sarı-lacivertlilerin yüzde 20 gelir elde edeceği belirtiliyor.

Bu oranın 200 milyon euroluk bonservis bedelinin tamamına uygulanması halinde Fenerbahçe'nin kasasına 40 milyon euro girecek. Ancak kesin tutar, sözleşmedeki pay maddesinin hangi bedel üzerinden hesaplandığına bağlı olacak.

GÖZLER REAL MADRID'İN KARARINDA

PSG'nin hazırlığında olduğu belirtilen teklifin ardından gözler Real Madrid'in tutumuna çevrildi. Arda Güler'in transferinin gerçekleşebilmesi için kulüplerin anlaşmaya varması ve milli futbolcunun da ayrılığa onay vermesi gerekiyor. Şu ana kadar 200 milyon euroluk teklifin resmen sunulduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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