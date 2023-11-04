Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto yürüyüşü düzenlendi

AK Parti Trabzon Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Trabzon'da Uzun Sokak önünde başlayıp 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sona eren "Filistin'e destek" yürüyüşünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da katıldığı yürüyüşte 'Filistin'de zulme dur de' yazılı pankart açıldı. 'Çocuklardan ve adaletten tarafız', 'Filistin'in başkenti Kudüs'tür', 'Kudüs İslam'dır koruyucu Allah'tır' yazılı dövizlerle yürüyen AK Partili gençler adına bir konuşma yapan AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, "1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazıkki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir" dedi.

"Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır" diyen Çavuş, "Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zülme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON