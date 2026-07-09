NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin gücü vurgulandı

Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra tekrar ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi, yalnızca ittifak üyesi ülkelerde değil, dünya basınında da geniş yer buldu. ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) Zirveyi büyük bir başarı olarak nitelendirirken, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, zirveye ilişkin bir haberinde Türkiye'nin F-35 savaş uçakları satışının önünün açılabileceğine dikkat çekti. Times of Israel ise, Türkiye'nin konumunun güçlendiğini gerileyen İsrail'in nüfuzunun ise zayıfladığını yazdı.

NATO üyesi 32 ülke ile partner ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını aynı çatı altında buluşturan NATO Zirvesi, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının manşetlerinde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve daha birçok dünya liderinin katılımıyla gerçekleşen zirve, küresel medyada geniş yankı uyandırdı.

AP: "Trump, NATO Zirvesi'nden müttefikleriyle aralarında 'çok fazla sevgi' olduğunu ilan ederek ayrıldı"

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Ankara Zirvesi'ni "kriz beklentisiyle başlayan ancak birlik mesajlarıyla tamamlanan bir zirve" olarak nitelendirdi. AP, zirve öncesinde ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiklerine yaptığı eleştirilere dikkat çektikten sonra Trump'ın zirvenin ardından yaptığı açıklamada, toplantıda çok fazla sevgi ve birlik olduğunu ve zirveyi "büyük bir başarı" olarak nitelendirdiği ifadelerine işaret etti.

Washington Post, Trump'ın NATO'yu övmesini "sürpriz" olarak değerlendirdi

Washington Post gazetesi de Trump'ın zirve öncesindeki sert açıklamalarına rağmen toplantı sonunda NATO'yu övmesini "sürpriz" olarak değerlendirdi. Zirvede, Avrupalı liderlerin Trump'ın beklenenden olumlu tavrından memnun kaldığı ve Ukrayna'ya destek konusunda yeni mesajlar verildiği de ifade edildi. Gazete, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de karşılanmasını da ayrıntılı bir şekilde haberleştirdi.

Wall Street Journal gazetesi ise NATO'nun tüm gerilimlere rağmen birlik görüntüsü verdiğine işaret etti. Gazetenin "NATO Zirvesi'nden beş çıkarım" başlıklı analizinde ayrıca Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması, Ukrayna'ya desteğin sürmesi, Trump'ın zirveyi beklenenden olumlu tamamlaması ve Savunma sanayisinin NATO'nun temel önceliklerinden biri haline gelmesi sıralandı.

Reuters: "Birlik yeniden sağlandı"

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiklerin savunma sanayii alanındaki kısıtlamaları kaldırması gerektiğine ilişkin açıklamaları ve Türkiye'ye F-35 yaptırımlarının kaldırılması konusunu öne çıkaran haberlerin yanı sıra NATO Zirvesi sonrasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Birlik yeniden sağlandı" açıklamasını öne çıkardı. Rutte'nin tartışmaların demokratik ittifakların doğal bir parçası olduğuna ilişkin ifadelerine de yer verildi ve zirvenin Trump ve Avrupalı liderler arasındaki anlaşmazlıklara rağmen birlik mesajıyla tamamlandığı ifade edildi.

"Trump'ın ziyareti Erdoğan için kazanım"

Reuters, başka bir haberinde ise ABD lideri Trump'ın NATO'daki diğer ülkelere sert çıkışlar yaptığı bir dönemde Türk lider Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarına dikkat çekti. İki liderin ziyaretin başından itibaren verdikleri yakın görüntülerin işlendiği haberde Trump'ın Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldırma sözü verdiği ve "zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığı" açıklamalarına yer verildi. Haberde, sadece tek başına bu açıklamanın bile Washington ile arasındaki sorunları uzun süredir aşmak isteyen Türkiye açısından diplomatik bir başarı ve fırsat anlamına geldiği ifade edildi.

Financial Times: "Trump'ın Ukrayna konusundaki sürpriz tutum değişikliği, tedirgin NATO müttefiklerini teskin etti"

İngiliz Financial Times gazetesi, daha çok Trump'ın Ukrayna konusundaki değişikliğe odaklandı. "Trump'ın Ukrayna konusundaki sürpriz tutum değişikliği, tedirgin NATO müttefiklerini teskin etti" başlıklı analizde gazete, Trump'ın tavır değişikliğinin zirvenin en dikkat çekici gelişmesi olduğunu yazdı. Gazeteye göre, Ukrayna'da Patriot üretimi fikri, Avrupa başkentlerinde olumlu karşılandı. Buna rağmen Trump'ın İran, Grönland ve savunma harcamaları konusundaki çıkışlarının NATO içindeki belirsizliği tamamen ortadan kaldırmadığı kaydedildi.

Guardian: "NATO artık ABD'nin korumasına güvenemez. Peki şimdi Avrupa ne yapacak?"

İngiliz The Guardian gazetesi zirveyi, Avrupa'nın güvenliğini ABD'ye daha az bağımlı hale getirme ihtiyacı üzerinden değerlendirdi. "NATO artık ABD'nin korumasına güvenemez. Peki şimdi Avrupa ne yapacak?" başlıklı analizde Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geliştirdiği savunma konusunda sırtını ABD'ye dayama anlayışının Trump tarafından temelinden sarsıldığı ifade edildi. Analizde, Trump'ın öngörülmez oluşunun Avrupa'yı kendi kapasitesini güçlendirmeye zorladığı ve Avrupa'nın uzun vadede daha bağımsız bir güvenlik mimarisi oluşturması gerektiği vurgulandı.

Euronews: "Trump, İran'a yeni saldırılarla NATO zirvesini gölgede bıraktı"

Euronews, Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılarının zirvenin gündemine gölge düşürdüğünü yazdı. İran'a saldırılar nedeniyle NATO kararlarının ikinci planda kaldığı ifade edilen haberde, Avrupalı liderlerin de Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda endişeli olduğu belirtildi. Euronews, başka bir haberinde de Trump'ın "Ateşkes bitti" açıklamasının derin endişe oluşturduğuna işaret etti.

Deutsche Welle: "Almanya, dönüşümünü ortaya koymaya çalışıyor"

Alman Deutsche Welle ise Şansölye Friedrich Merz'in Ankara'daki zirvede bir zamanlar NATO'nun savunma harcamalarında "zayıf halka" olarak eleştirilen Almanya'nın dönüşümünü ortaya koymaya çalıştığını paylaştı. İlgili içerikte bir zamanların "zayıf halkası" Almanya'nın bugün NATO'nun önde gelen savunma aktörlerinden biri haline geldiği ve Merz'in Berlin'in "dönüşümünü" göstermeye çalıştığı belirtildi. Almanya'nın savunma harcamasını son dört yıl içinde iki kat artırdığı kaydedilen haberde, "Ancak bu Donald Trump için yeterli olacak mı?" diye soruldu.

Le Monde, Trump'ın farklı söylemlerine dikkat çekti

Fransız Le Monde gazetesi, zirvenin ilk günü ardından yayınladığı haberde NATO'nun toplam 43 milyar euronun (50 milyar dolar) üzerinde savunma tedarik anlaşması ve sanayi sözleşmesi duyurulması beklendiğine dikkat çekti. Gazete, zirvenin ikinci günü ardından yayınladığı haberde ise ABD Başkanı Trump'ın zirve boyunca tehdit, övgü ve güvence veren farklı söylemler arasında gidip geldiğini yazdı.

Haberde Trump'ın İspanya'yı hedef alması ve Grönland konusunu gündeme getirmesine rağmen zirvenin sonunda birlik mesajı verildiği belirtildi.

El Pais, Trump'ın değişken açıklamalarını eleştirdi

İspanyol El Pais gazetesi, Fransız Le Monde'a benzer bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken açıklamalarını eleştirdi. "Trump'ın ruh hali ve Avrupa" başlıklı yorumda, ABD Başkanı Trump'ın hakaretleri ve çelişkili açıklamalarının Avrupalıları, Washington'a olan bağımlılıklarından kopuşu hızlandırmaya ittiği ifade edildi.

Al Arabiya: "Trump, satışın önünü açarsa Türkiye, 6 adet F-35 alacak"

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, zirveye ilişkin bir haberinde Türkiye'nin F-35 savaş uçakları satışının önünün açılabileceğine dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin bu uçakları almasının önemli bir jeopolitik kazanım olacağı ve Doğu Akdeniz'deki diğer ABD müttefikleri İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız edeceği ifade edildi. Haberde, "Türkiye, ABD'de depoda tutulan altı F-35 savaş uçağı için 1,4 milyar dolar ödemeyi zaten yapmış bulunuyor. İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'nin bu uçakları kısa sürede teslim alabileceğini söyledi" denildi.

Times of Israel: "Türkiye'nin konumu güçlenirken, gerileyen İsrail'in nüfuzu zayıflıyor"

İsrail merkezli elektronik gazete Times of Israel, "NATO Zirvesi ve Trump'ın F-35 satışına verdiği destek, Türkiye'nin konumunu güçlendirirken, gerileyen İsrail'in nüfuzunu zayıflatıyor" başlıklı bir yorum yayımladı. Haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelişmiş savaş uçakları satma isteğini zayıflatmadığı vurgulanarak, "NATO zirvesi için dünya liderlerine ev sahipliği yapan Türkiye, bölgede ve ötesinde konumunu sağlamlaştırırken, İsrail ise ters yönde ilerliyor" denildi.

Haberde Trump'ın ABD'ye Türkiye'nin birçok müttefikten daha vefalı davrandığı açıklamalarına da dikkat çekildi ve çeşitli İsrailli uzmanların, "Türkiye'nin yeniden ayağa kalkarak bölgedeki konumunu başarıyla yeniden inşa ettiğini görüyoruz", "Erdoğan, sonuç alabilen bir lider olarak öne çıkıyor" ve "Trump ve Trump yönetimi şu anda Türkiye'yi istikrar sağlayıcı, İsrail'i ise istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak görüyor" şeklindeki değerlendirmelerine yer verildi.

Kathimerini: "Erdoğan, Ege görüşmeleri çağrısı yaptı"

Yunan Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi ardından Ege'deki sorunlara ilişkin Yunanistan'la görüşmeler yapılması çağrısını haberleştirdi. Haberde hem Erdoğan hem Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in diyalog çağrılarına yer verilirken, Yunan liderin Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin endişelerine de dikkat çekildi. Haberde Yunan liderin, ABD'nin Yunanistan'ın endişelerinin dikkate alması gerektiğini ifade etmekle birlikte, "ABD'nin silahlarını hangi ülkelere satacağına karar vermenin Yunanistan'ın görevi olmadığı" şeklindeki açıklamaları da dikkat çekti. Gazete, başka bir haberinde de Erdoğan'ın Yunan liderin Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki çıkışlarını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail ve Yunanistan'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçağı alımına karşı çıkmasının benim dünyamda yeri yok" şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege konusunda görüşme çağrısı, Balkan basınında da önemli yer tuttu.

Hırvatistan'da yayınlanan "Jutarnji list" gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la görüşme çağrısını haberleştirerek NATO zirvesi sonrası Erdoğan ve Miçotakis'in açıklamalarını aktardı. Karadağ'da yayınlanan "Vijesti" gazetesi de benzer şekilde Erdoğan'ın NATO Zirvesi ardından Yunanistan'ı yeniden müzakerelere davet ettiği öne çıkarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı