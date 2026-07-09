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İtalya'da casusluk şüphesiyle iki Rus ataşeye sınır dışı kararı

İtalya'da casusluk şüphesiyle iki Rus ataşeye sınır dışı kararı
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İtalya hükümeti, casusluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'ndeki iki askeri ataşenin sınır dışı edilmesine karar verdi. İtalya Dışişleri Bakanı, bu durumu ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi. Rusya ise karara karşılık vereceğini açıkladı.

  • İtalya hükümeti, casusluk faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla Rusya'nın İtalya Büyükelçiliği'ndeki iki askeri ataşenin sınır dışı edilmesine karar verdi.
  • İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, iki Rus yetkilinin üç gün içinde Roma'dan ayrılması gerektiğini belirtti.
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın kararına karşılık verileceğini açıkladı.

İtalya hükümeti, casusluk faaliyetlerine karıştıkları iddia edilen Rusya'nın İtalya Büyükelçiliği'ndeki iki askeri ataşenin sınır dışı edilmesine karar verdi.

"ÜÇ GÜN İÇİNDE ROMA'DAN AYRILIN"

İtalya'da "casus" hareketliliği yaşandı. Rus bir ajana gizli bilgi aktarma suçlamasıyla gözaltına alınan iki askeri ataşeye ilişkin karar açıklandı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, Rusya'nın İtalya Büyükelçiliği'ndeki iki askeri ataşenin sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi. İtalyan bakan, iki Rus yetkilinin üç gün içinde Roma'dan ayrılması gerektiğini belirtti. Moskova'nın İtalya ve Batı'ya karşı "hibrit araçlar" kullanmaya devam ettiğini söyleyen Tajani, bunu ulusal güvenliği tehdit eden "ciddi ve kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirdi.

RUSYA, İTALYA'NIN KARARINA KARŞILIK VERECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın kararına karşılık verileceğini açıkladı.

Savcılar, baş şüphelinin İtalya'nın Carabinieri polis teşkilatında eski bir subay olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında beş kişinin daha incelendiği bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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