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Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi Haber Videosunu İzle
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi
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Bursa’da eşi emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu’nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak farklı çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Adalet Uzunoğlu’nun ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada yaptığı savunma kan dondurdu. Mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusuna sanığın, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu" cevabını vermesi salonda buz gibi bir hava estirdi.

  • Adalet Uzunoğlu, eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak çöpe attı.
  • Sanık, eşini öldürdüğünü kabul etmeyip cesedi hareketsiz bulduğunu ve panikle parçaladığını savundu.
  • Mahkeme başkanının 'Nasıl kestin?' sorusuna 'Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu' yanıtını verdi.

Bursa'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürüp, cesedini 15 parçaya ayırdıktan sonra farklı çöplere atan 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu (69), ilk kez hakim karşısına çıktı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık, emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu’nu öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, eşini sabah saatlerinde evlerinin merdivenlerinde hareketsiz bulduğunu öne sürdü. Paniklediğini ve kendisinden şüphelenileceğini düşündüğü için cesedi nacak ve bıçakla parçalara ayırıp poşetlere koyarak farklı çöp konteynerlerine attığını savundu.

"NASIL KESTİN? SORUSUNA KAN DONDURAN YANIT

Mahkeme başkanının, "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçaladın?" sorusuna sanık, "Çok korktum. Bana yıllarca zulüm etti. Benden bilirler diye haber vermedim" diye cevap verdi. Duruşmada en dikkat çeken an ise mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusu üzerine yaşandı. Sanık, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" ifadelerini kullandı.

"İBLİS GİRMİŞ AKLIMA"

Mahkeme heyetinin, "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözleri üzerine ise sanık, "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya ben burayı görecekmişim. 40-50 sene çektim, burayı görecekmişim" diyerek savunmasını sürdürdü.

Tahliyesini isteyen sanık, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiliyor, nefes alamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 28 Ocak’ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi’nde meydana gelmişti. Kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada evde kan izleri ve doku parçaları bulunmuş, kriminal incelemeler sonucu delillerin Ali Fuat Uzunoğlu’na ait olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu Muhahaytoğlu:

Diyoruz size. O yüzden kurbanı ve hayvanları sadece sertifikalı kasaplar, özel mezbahalarda kesmeli.

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