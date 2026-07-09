Rıhtıma çarparak patlayan şişme bot yangınında yaralanan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışma yapıldığı esnada gaz kolu takılı kalan 8 metrelik şişme botun rıhtıma çarparak patlaması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina bölgesinde 8 Temmuz günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motoryata ait yardımcı 8 metrelik şişme botta temizlik yapılırken gaz kolu takılı kaldı. Bir anda ileriye atılan şişme bot, rıhtıma çarparak patladı. Patlama sırasında botta bulunan 20 yaşındaki Mert Özcan ağır yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıbadem Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda yanıklar meydana gelen genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı