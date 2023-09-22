Ankara'da Hareketlilik Sorunları ve Çözümleri Masaya Yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Ankara İçin Hareketlilik Anlayışı ve Tedbir Paketlerinin Değerlendirilmesi' konulu Smart Ankara Teknik Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Çalıştayda, Başkentte hareketlilik sorunları ile olası çözümler arasındaki bağların anlaşılmasını sağlamak ve söz konusu sorunların çıkış noktalarına ilişkin en uygun seçeneklerin bulunması konuları masaya yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Ankara İçin Hareketlilik Anlayışı ve Tedbir Paketlerinin Değerlendirilmesi" konulu Smart Ankara Teknik Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Çalıştayda; Başkentte hareketlilik sorunları ile olası çözümler arasındaki bağların anlaşılmasını sağlamak ve söz konusu sorunların çıkış noktalarına ilişkin en uygun seçeneklerin bulunması konuları masaya yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sürdürülebilir, çevreci ve konforlu ulaşımı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Ankara İçin Hareketlilik ve Tedbir Paketlerinin Değerlendirmesi konulu Smart Ankara Teknik Çalıştayı'nı gerçekleştirdi.

İnsanları çevre dostu iyileştirmelere teşvik eden çalıştaya; Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, EGO ile ABB personeli katıldı.

ANKARA İÇİN TEMEL HAREKETLİLİK SORUNLARININ BELİRLENMESİ KONUŞULDU

Çalıştayda; Başkentte temel hareketlilik sorunlarının belirlenmesi için çevre, yaşam kalitesi, toplu taşıma, aktif hareketlilik, demografik, ekonomik ve sosyal özellikler konuları oluşturulan gruplar tarafından masaya yatırıldı. Sunumlarında yapıldığı çalıştayda paydaşların fikir ve önerileriyle elde edilen bilgiler doğrultusunda, politika ve tedbir paketleri hazırlama kararı alındı.

Kent içi ulaşımda karbon ayak izini azaltmaya katkı sağlamak amacıyla, sağlıklı ve doğayı koruyan ulaşım modellerini yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıldığını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu bilgileri paylaştı:

"Çalıştayda; Ankara için temel hareketlilik sorunları belirlenerek bu sorunlara yönelik önlemler geliştirilecek ve elde edilen bilgiler doğrultusunda konuya ilişkin politika ve tedbir paketleri hazırlanacaktır. Hedefimiz; sürdürülebilir ulaşımı sağlayarak hava ve gürültü kirliliği ile trafik sıkışıklığını önlemek ve bunun sonucunda halk sağlığını korumak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu kapsamda Başkentimizde bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla, bisikletli ulaşımın alt yapısını hazırlamak için toplu ulaşıma entegre bisiklet yolları inşa etmeye başladık. Unutmayalım ki toplu taşıma, enerji tüketimimizin azalmasına yardımcı olacaktır. Bir kişinin toplu taşıma araçlarıyla bir kilometre yol kat etmesi için gereken enerji miktarı, özel araçlara kıyasla çok daha düşüktür. Bu nedenle özel araç yerine toplu ulaşımı tercih ederek enerji tüketimimizi azaltabiliriz. Toplu ulaşım sistemlerini geliştirerek, bisiklet ve yaya yollarını arttırarak vatandaşlarımızın bireysel araç yerine alternatif ulaşım modlarıyla seyahat etmesini sağlamak ve böylece araçlardan kaynaklanan emisyon oranlarının azaltılmasına katkı sağlamak en önemli ulaşım politikamızdır."

BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER- LANDRUT ÇEVRECİ ULAŞIM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, Başkentte çevreci ulaşım araçlarının kullanımına dikkat çekmek ve özendirmek için EGO'nun elektrikli bisikleti ile delegasyon binasından 100'ncü Yıl Parkı'na geldi. Meyer Landrut, trafiğe açık caddeden çalıştayın düzenleneceği binaya kadar da 700 metre elektrikli bisiklet kullandı.

Ankara'nın elektrikli otobüs ve bisiklet çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirten Nikolaus Meyer- Landrut, "Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası ve bu dünya çapındaki başarılı organizasyonu 22. kez kutlayışımız. Artık elliden fazla ülke ve üç binden fazla katılımcı belediye var ve söylemem gerekirse Türkiye her zaman en fazla şehirle katılan ülkelerden biri konumunda. Türkiye çapında 650 belediye katılımına ulaştık. Ancak tabi ki bugün Ankara'da olduğumuzdan ve Ankara çok büyük bir başkent olduğu için Ankara bizler için her zaman çok önemli bir partner. Başta Mansur Yavaş, EGO ve Ankara'daki diğer katılımcıların girişimleriyle, Ankara'nın ulaşımının, iklim değişikliği ile mücadeleye ve hareketlilik planının sürekliliğine uygun hale getirildiğini ve dünya çapında bir örnek teşkil ettiğini görmekten çok mutluyuz" dedi.