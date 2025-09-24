Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen'den Erdoğan-Trump Görüşmesi Açıklaması

ANAHTAR Parti Sözcüsü Fuat Geçen, "Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da 25 Eylül'de yapacağı görüşmede öncelikle PKK terör örgütünün Suriye uzantıları PYD, YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması hususunda ABD'nin bu terör unsurlarına desteğini derhal kesmesi konusunda amasız, fakatsız sonuç alıcı bir kararlılıkla tavır koymalıdır. Bu husus bölgesel güvenliğimiz açısından son derece önemlidir, derhal çözüme kavuşturulması gerekmektedir" dedi.

Anahtar Partili Fuat Geçen, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Geçen, "Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da 25 Eylül'de yapacağı görüşmede öncelikle PKK terör örgütünün Suriye uzantıları PYD, YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması hususunda ABD'nin bu terör unsurlarına desteğini derhal kesmesi konusunda amasız, fakatsız sonuç alıcı bir kararlılıkla tavır koymalıdır. Beyaz Saray'da görüşülecek diğer konu başlıkları, Türkiye, projeye ortak olduğu halde F-35 programından çıkarılması ve buna gerekçe olarak S-400 alımının gösterilmesi asla kabul edilemez. Bu dışlanma ülkemize 12 milyar dolara mal olmuştur. Ödeme yapıldığı halde teslimatın gerçekleşmemesi hem ülkenin uluslararası prestijini sarsmış hem de askeri kapasitemize zarar vermiştir. Bu husus bölgesel güvenliğimiz açısından son derece önemlidir, derhal çözüme kavuşturulması gerekmektedir" diye konuştu.

Geçen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan göz altılarla açıkçası bu süreç galiba hiç hız kesmeden devam edecek kanaati yaygınlaşmaya başladı. Ben Sayın Yavaş'ın dünkü açıklamalarını takip ettim. Açıkçası bir soruşturma yapılmasından tedirgin olduğu izlenimi alamadım. Soruşturmanın yapılabileceğini, bunun elbette mümkün olabileceğini, ancak daha çok bir önceki yönetim döneminde ortaya konulan icraatlar sırasında kamu ihale kanunu aykırı satın almaların, açıkçası taahhüt işlerinin yapıldığı ile ilgili göreve geldiğinde iç teftiş denetimi başlattı ve 100'e yakın dosyayı yargıya intikal ettirdi. Fakat bugüne kadar bu süreçle alakalı hiçbir gözle görülür, yargı sürecinin işletilmediği konusunda şikayetler, sitemler var. Bu böyleyse gerçekten çok esef verici ve düşündürücü bir şey. Yani siz 100'e yakın göreve gelir gelmez iş denetiminizle dosya bulup bunu yargıya intikal ettireceğiz ve bugüne kadar hiçbir bu konuda mesafe alınmaması ülkemizin hem demokrasisi hem de açıkçası şeffaf yolsuzlukla mücadele ile ilgili epey sorunlu bir hal. Dolayısıyla ben sayın Yavaş'ın bu açıklamalarını önemsedim ve Anahtar Parti olarak bu konuda takibimizi ısrarla sürdüreceğiz."