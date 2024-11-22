Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi

Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde, geçtiğimiz ay kurulan Anahtar Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar, partisinin İstanbul Bağcılar'da düzenlenen teşkilat buluşmasında tepki çeken sözler sarf etti. Şu an için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olduklarını belirten Uçar, "Ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Konuşması nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Murat Uçar yazılı açıklama yaptı. Uçar açıklamasında "Bazı basın organlarının servis ettiği şekilde 'emin değilim' gibi bir ifadem olmadığı açıktır. Ancak bunun haricinde de sözlerimin yanlış anlaşılmaya fırsat verdiği gerçeği de hata olarak önümüzde durmaktadır. Bu vesile ile hem hizmetine talip olduğumuz aziz milletimizden hem de partililerimizden yürekten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİDEN İBARETTİ"

Uçar'ın yayınladığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"17 Kasım 2024 tarihinde Ataşehir ilçesinde katıldığım bir salon toplantısında aşağıda eksiksiz ve kullanmadığım kelimeler eklenmeden tam olarak şu ifadeleri kullandım: 'Soruyu o zaman cevaplayalım, bakalım oradayken ne cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de alakalı ben hep böyle biraz espri ile karışık yanıt veriyorum. Şimdi biz burada iken karşıyız, muhalefetken ama bakalım Genel Başkanımız da biz de masanın diğer tarafına bir geçelim, vazgeçebilecek miyiz, o konfor o şatafat, saraylar, böyle kolay kolay terkedilip bırakılabilecek şeyler değildir, bırakılabiliyor olsa bugün Cumhurbaşkanımız bu sıkıntıya bu eziyete katlanmazdı. Milleti için adam, bakın, öldü bitti ayakta duramayacak hale geldi. O yüzden çok kolay değildir bunlar ama Allah'ın izni ile bu memleket için hangi yönetim idare şekli doğru ise Genel Başkanımız tercihini ondan yana milletimize danışarak karar verecektir'. Sözlerimle arz etmek istediğim husus Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tek kişiye ve onun çevresine verdiği baş döndürücü gücün ve yetkinin insanın nefsine ne denli büyük bir yük getirdiği ve bu yükün insanı nasıl başlangıçtaki iddialarından saptırdığı üzerinden AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanının siyasi yolculuğuna dönük bir eleştiriden ibaretti.

Bu çerçevede bazı basın organlarının servis ettiği 'emin değilim' şeklinde bir ifadem olmadığı açıktır. Ancak bunun haricinde de sözlerimin yanlış anlaşılmaya fırsat verdiği gerçeği de hata olarak önümüzde durmaktadır. Tüm bu vakaları birlikte değerlendirdiğimde milletimizden ve partililerimizden 'yanlış anlaşılmaya neden olacak bir özensizlik' nedeniyle özür dilemem gerektiği sonucunu çıkardım. Bu vesile ile hem hizmetine talip olduğumuz aziz milletimizden hem de partililerimizden yürekten özür diliyorum."

AĞIRALİOĞLU SESSİZ KALDI

Uçar'ın sözleri ile ilgili Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun sessiz kalması da dikkat çekti.