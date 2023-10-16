Amasra'daki Maden Faciası Davasında 4. Duruşma

1) AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI DAVASINDA 4'ÜNCÜ DURUŞMA

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşması geniş güvenlik önlemleriyle başladı. Duruşma öncesi açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bu insanların bir nebze olsun acılarını hafifletecek bir şey varsa, o da gerçekten tüm sorumluların bu yargı önünde hak ettiği cezayı almasıdır. Ama bunun için bütün sorumluların bu yargılamaya dahil edilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.??İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

'BÜTÜN SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ LAZIM'

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 'duruşma başlamadan önce Bartın Adliyesi'nde mağdur aileler ve avukatlar ile basın açıklaması yaptı. Amasra maden faciası sonrasında ailelerin adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyleyen Bankoğlu, şöyle konuştu: "Burada sadece Amasya müessesesindeki yetkililer sorumlu değildir, Amasra Taş Kömürü İşletmeleri Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğüne bağlıdır, Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü, Bakanlığa bağlıdır. Bakanlık, hükümet bu ölümlerden sorumludur. TTK Genel Müdürü'nü burada soruşturmaya dahil edip, bakanlık müfettişlerini burada soruşturmaya dahil edip ifadelerini almak yerine yargıdan kaçırmaya çalışıyorlar. Buna bir son verilmesi lazım. Soruşturmada ifade vermesi gereken TTK Genel Müdürü EYT'den emekli edildi. Sayın Adalet Bakanı açıklama yapmış; 'Adaleti tecelli edeceğiz, biz yargımıza güveniyoruz' diye. Hangi yargıdan' Kozlu'daki, Ermenek'teki, Soma'daki yargı mı? Takipteyiz diyorlar, hükümet takipte değil. Aynen tetikte gibi. Bu insanların bir nebze olsun acılarını hafifletecek bir şey varsa o da gerçekten tüm sorumluların bu yargı önünde hak ettiği cezayı almasıdır. Ama bunun için bütün sorumluların bu yargılamaya dahil edilmesi gerekiyor. Bütün sorumlularının, TSK Genel Müdürü'nün yardımcılarının, bakanlık müfettişlerinin, bakanlık yetkililerinin, bütün sorumluların yargı önünde hesap vermesi için bu mücadelenin takipçisi olacağız.ö Davanın 4'üncü duruşması, bu sabah saatlerinde başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 1 hafta sürmesi beklenen celselerde 121 tanık dinlenecek.