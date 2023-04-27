Almanya'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Almanya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Başkent Berlin, Frankfurt ve Köln'de oy kullanmak üzere sıraya giren seçmenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'nın 16 kentinde Türkler, 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başında. Başkent Berlin'deki seçmenler, oy kullanmak için yerel saatle 09.00'dan itibaren Berlin Başkonsolosluğu binasının bahçesinde kurulan konteynerlerde sıraya girerek kuyruklar oluşturdu. Güvenlik taramasından geçen seçmenler, içeride tekrar sıraya girerek gerekli işlemlerin ardından oylarını kullandı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, sabah saatlerinde başkonsolosluğa gelerek oyunu kullandı. Oy verme işlemlerinin Almanya'da 13 başkonsolosluğun bulunduğu şehirlerde sorunsuz bir şekilde başladığını ve devam ettiğini belirten Büyükelçi Şen, vatandaşların seçime büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Şen, "Demokrasilerde oy verme işlemi, seçimlerin düzenlenmesi en temel kurallardan biridir. Ülkemiz 2014 yılından bu yana yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımıza da aynı şekilde oy verme imkanı sağlamaktadır. 2014'ten bu yana yapılan tüm seçimlerde, verilen oy sayıları sürekli arttı ve en son seçimlerde de bu oran yüzde 50'yi aştı. Biz bundan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Almanya'da 1,5 milyonu aşkın seçmen olduğunu aktaran Şen, bu sayının Türkiye dışında oy kullanabilecek seçmen sayısının yaklaşık yarısına tekabül ettiğinin altını çizdi.

Köln'de 12 sandıkta oy kullanılıyor

Köln Başkonsolosluğunda da saat 09.00 itibarıyla kurulan 12 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Muhammed Fatih Toprak, "Yoğun bir ilgi var. Bu seçimde katılımın çok artacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın ciddi ilgisi var. Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin inşasına, Türkiye'nin demokrasisine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız katkı sunuyorlar" dedi. Oyunu kullanan vatandaşlara teşekkür eden Toprak, yurt dışında yaşayan vatandaşların mutlaka sandığa gitmelerini istediklerini söyledi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ise, "Seçimi sorunsuz hızlı ve akıcı bir şekilde yürütmek gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki 13 gün boyunca hafta içi, hafta sonu her gün vatandaşlarımız sabah 9'dan akşam 9'a kadar gelip oylarını verebilirler" şeklinde konuştu.

Frankfurt'ta da seçime ilgi büyük

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu önünde de seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu. Seçmenler Başkonsoloslukta kurulan 13 sandıkta saat 09.00'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı. İlk oyu Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer kullandı. Sağlıklı ve huzurlu bir seçim dönemi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkonsolos Tunçer, "Frankfurt Başkonsolosluğu olarak yurt dışı seçim bölgesinde en fazla seçmene sahip misyonlardan birisiyiz. Yaklaşık 150 bine yakın seçmenimiz söz konusu. Bu insanlarımızın 27 Nisan-9 Mayıs arasında oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tüm tertibatı almış bulunuyoruz. Frankfurt Başkonsolosluğu olarak hafta içi 10 sandık, hafta sonu ise 12 sandık düzeninde görev yapacağız. Vatandaşlarımızın bilhassa hafta içi gelebilenlerin hafta için gelmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Hafta sona yoğunluk yığılma olabilir. Hessen eyaletinde birkaç ayrı noktada seçim sandığı kurulması için gerekli girişimlerde bulunmuş, hazırlıkları tamamlamıştık fakat süreç tamamlanamadığı için seçime Frankfurt'tan devam edeceğiz. Herkesin demokratik hakkını kullanabilmesi için de hafta içinde iyi faydalanarak oylarını kullanmalarını bekliyoruz" dedi.

Tunçer, "Hedefimiz milli iradenin sandıkta tecelli etmesidir. Bunu yıllardır yaptığımız gibi bu seçimlerde de büyük bir demokratik olgunluk içerisinde yapacağız. İnsanımızın deneyimi ortada. Bundan dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bazı uyarıları da yapmamızda fayda var. Bilhassa seçim alanında siyasi parti sembollerinin bulundurulmaması gerekiyor. Buradaki huzuru, sükuneti bozacak herhangi bir hal ve hareket içerisinde olunmaması gerekiyor. İnsanlarımızdan oylarını kullandıktan sonra hemen seçim alanından uzaklaşmaları rica ediyoruz. Böylelikle diğer vatandaşlarımızın demokratik haklarını rahat kullanabilmelerinin temel koşulunu oluşturuyor. Burada bir yığılma oluşursa eritmekte zorluk çekeriz. Dolayısıyla oyumuzu seri bir şekilde kullanarak diğer vatandaşlarımızın da oy kullanabilmelerine imkan vermeliyiz. Gerçekten ciddi bir hazırlık dönemi geçirdik. Memleketimize, Almanya ve yurtdışındaki Türk toplumuna ve bütün dünyaya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Almanya'da oy verme işlemi için Türkiye'nin Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg başkonsolosluklarının yanı sıra fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da da ilave sandıklar kuruldu.

Yurt dışında oy kullanma işlemleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında bugün Almanya, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Avusturya ve Lüksemburg'da kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. - BERLİN