Aliyev ve Paşinyan'a Abu Dabi'de '2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Abu Dabi'de "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü" verildi. Aliyev, "30 yıl boyunca savaş yaşadık, bugün ise barış koşullarında yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken Paşinyan ise, "Bu ödül, her bir Ermeni ve her bir Azerbaycanlı için ayrıca barış isteyen tüm insanlar için bir ödüldür" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu-Dabi'deki temaslarına devam ediyor. Aliyev, BAE'deki çalışma ziyareti kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile birlikte 2026 Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü'ne layık görüldü.

Aliyev, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bu barış yalnızca Azerbaycan ve Ermenistan için değil, daha geniş bir bölge açısından da büyük önem taşımaktadır. 30 yıl boyunca savaş yaşadık, bugün ise barış koşullarında yaşıyoruz. Bu süreç yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi, bu duruma alışıyoruz. Barış içinde yaşamayı öğreniyoruz. Bu çok özel bir duygudur. Hiçbir zaman barış ortamında yaşamamıştık. Bağımsızlığımızı kazandığımızdan bu yana böyle bir deneyimimiz olmamıştı. Ancak hızlı bir şekilde öğreniyoruz. Washington'daki tarihi zirveden, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveden bu yana geçen son 6 ay ortaklık, iş birliği ve uzun vadeli, kalıcı bir barışa giden yolun başlangıcı olmuştur. Bu vesileyle, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine verdiği katkılardan dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 8 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen üçlü zirve kapsamında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının ilk aşamasına adım atılmıştır. Aynı zamanda Başkan Trump, söz konusu belgeyi bir tanık olarak imzalamıştır. Bu adım, 30 yılı aşkın süredir devam eden son derece ağır ve trajik bir çatışmaya son vermiştir" dedi.

"Çatışma uzun yıllar sürmüş, acılar çekilmiş, ıstıraplar yaşanmış ve güvensizlik hakim olmuş olsa bile barış mümkündü"

Taşımacılıkla ilgili kısıtlamaları kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri satışına da başladıklarını da hatırlatan Aliyev, "Böylece, 6 ay içinde iş birliğini hayata geçiriyor, ticari ilişkileri giderek artırıyoruz. Bu sabah Ermenistan'daki mevkidaşımla bir araya geldim ve atılacak bir sonraki adımları ele aldık. Kuşkusuz, bugün gerçekleştirilen ödül töreni ve şehirlerimizin saygın bir jüri ile dostlarımız tarafından takdir edilmesi, bizler için gerçekten büyük bir ilham kaynağıdır. Düşünüyorum ki, bizim örneğimiz incelenmeli ve belirli ölçüde bir yol haritası olarak değerlendirilmelidir, özellikle de halen savaş koşulları altında bulunan ülkeler için. Bizim örneğimiz şunu açıkça göstermektedir ki, çatışma uzun yıllar sürmüş, acılar çekilmiş, ıstıraplar yaşanmış ve güvensizlik hakim olmuş olsa bile barış mümkündür. Bu ancak her iki tarafta güçlü bir siyasi irade bulunduğunda ve bu süreç dost ülkeler, ilgili devletler ve uluslararası toplum tarafından desteklendiğinde mümkün olmaktadır. Abu Dabi'de düzenlenen bu törende sözlerimi tamamlarken şunu da belirtmek isterim ki, Azerbaycan'ın son müzakereleri geçen yıl tam da burada, Abu Dabi'de gerçekleştirilmiştir. Bu süreç, daha sonra tarihi Washington Zirvesi'ne uzanan yolun temelini oluşturmuştur. Kardeşimiz Şeyh Muhammed'in desteğiyle barışa imza atma kararı aldık ve bunu sembolik olarak Washington'da gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Ermenistan ve Azerbaycan liderleri cesur adımlar atmaktadır"

Paşinyan ise, "Son 30 yıl boyunca barış kelimesi ile Ermenistan-Azerbaycan ifadeleri aynı cümlede, hatta aynı bağlamda dahi kullanılmıyordu. Bu kelimelerin bir arada telaffuz edilmesi bile inanılmaz bir olay olarak görülüyordu. Bu da 2025 yılında yaşanan süreçlerin ve bugün gelinen noktanın ne denli olağanüstü olduğunu göstermektedir. Bugünkü ödül töreni yalnızca barış anlaşmasının yüceltilmesi değil, aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan'ın çatışma sayfasını geride bıraktığının da teyididir. Aksi takdirde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ya da benim bu törende bulunmam ve bu ödülü kabul etmem anlamsız olurdu. Bu ödül aynı zamanda uluslararası toplumun desteğinin bir sembolüdür. Zira karar, dünyanın farklı bölgelerinden saygın isimlerin yer aldığı seçkin bir jüri tarafından alınmıştır" dedi.

Bu törenin Müslüman ve Hristiyan dünyasının ortak çabalarına verilen büyük bir destek olduğunu ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesis edilmesine önemli bir katkı sağladığını belirten Paşinyan, "Kuşkusuz bu, büyük bir bilgelik ve sadakatin sembolüdür. Barış, yalnızca şu nedenle mümkündür çünkü, Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmanın bugün durdurulması gerektiğini açıkça anlamaktadır. Aksi halde, bu çatışma durdurulmazsa, hiçbir zaman sona ermeyecek ve her iki ülkeye ve halklara büyük acılar getirecektir. Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü'nün Ermenistan ve Azerbaycan liderlerine resmen takdim edilmesi, halklarımızın başarısının bir kez daha tanınması anlamına gelmektedir. Ermenistan ve Azerbaycan liderleri cesur adımlar atmaktadır. Ancak bu aynı zamanda halklarımızın yeni bir geleceğe yönelmiş iradesinin ve tarihin sunduğu bu anı değerlendirme kararlılığının bir sembolüdür. Bu ödül, her bir Ermeni ve her bir Azerbaycanlı için, ayrıca barış isteyen tüm insanlar için bir ödüldür. Bu vesileyle her iki halka da teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Halklarımız, tarihin değiştirilebileceğini anlamaktadır. Bu nedenle, değiştiremeyeceklerimiz üzerinde değil, daha çok barış ve refah içinde yaşayan halklarımız adına çalışmalıyız. Bu kolay bir yol değildir çünkü taraflar arasında güvensizlik, karamsarlık, öfke ve belki de nefret bulunmaktadır. Çok sayıda evladını kaybeden aileler bunu açıkça görmektedir. Bu ailelerin bir kısmı bu gelişmeyi belki de kabul edilemez olarak değerlendirecektir. Ancak acı çeken her bir insanın hatırasını aziz tutmakla birlikte, barışın herkes için gerekli olduğunu ve tüm kurbanların anısına barışın ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan'a Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü takdim edildi. - ABU DABİ