Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevinden alındı. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya açıklamasında, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuştur. Türkiye'nin önde gelen bürokratlarından biri olan Çiftçi, kamu yönetimi alanındaki başarılı kariyeriyle dikkat çekmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra mülki idare amiri olarak çeşitli görevlerde bulunmuş, kaymakamlık ve vali yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda çalışmıştır. Boğazlıyan, Hilvan, Sürmene, Gürpınar ve Korgan gibi ilçelerde kaymakam olarak görev yapan Mustafa Çiftçi, ayrıca Çorum Valiliği görevini de üstlenmiştir.

10 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanmıştır. Göreve geldiği günden bu yana Erzurum'da yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Vali Çiftçi, devlet hizmetinde tarafsız ve disiplinli tutumuyla tanınmaktadır.