Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür

PARLATINO'nun Panama'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede konuşan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şahsı adına katılımcıları selamlayarak, böylesine anlamlı bir toplantıda yer almaktan onur duyduğunu ifade etti. Şahin, Panama Amfiktiyonik Kongresi'nin Latin Amerika ve Karayipler halklarının birlik ve bütünleşme idealinin sembolü olduğunu vurguladı.

Simón Bolívar'ın egemenliğin halka ait olduğu anlayışını savunduğunu hatırlatan Şahin, Türkiye'de de bu mirasın yaşatıldığını belirterek, "Başkentimiz Ankara'da en merkezi caddelerimizden birine Simón Bolívar'ın adını vererek hatırasını gururla yaşatıyoruz" dedi.

Günümüzde parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerde vazgeçilmez bir araç haline geldiğini dile getiren Şahin, küresel ve bölgesel krizlerin çok taraflılık anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Gazze'de yaşanan insani trajedilere dikkat çeken Şahin, uluslararası sistemin ve Birleşmiş Milletler mekanizmalarının mevcut krizlere karşı yetersiz kaldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesini hatırlatan Şahin, daha adil bir küresel düzenin mümkün olduğunu belirterek, Latin Amerika'nın da küresel sistemde hak ettiği temsile kavuşmasının önemine işaret etti. Şahin ayrıca, egemenlik haklarına saygı ve dış müdahalelerin reddi konusundaki ortak hassasiyetlere vurgu yaparak, Venezuela'daki gelişmelerin bu çerçevede yakından takip edildiğini ifade etti.

Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirten Şahin, 2025 itibarıyla ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaştığını, çok sayıda Türk şirketinin bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nın bölgede 8 ülkede 9 destinasyona uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Şahin, bunun halklar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu kaydetti.

Diplomatik ilişkilere de değinen Şahin, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi'nde 19 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluğa sahip olduğunu, Ankara ve İstanbul'daki Latin Amerika temsilciliklerinin sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin 2021 yılında PARLATINO'ya gözlemci üye olduğunu hatırlatan Şahin, TBMM bünyesinde bir PARLATINO Türk Grubu oluşturulduğunu ve PARLATINO'nun 60'ıncı yıl dönümünün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de birlikte kutlandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda PARLATINO'nun 2026–2030 dönemine yönelik stratejik yönelimlerinin bu toplantılarla şekilleneceğini belirten Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu dönemde PARLATINO ile iş birliğini daha da geliştirmeye, tecrübe ve iyi uygulamaları paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.