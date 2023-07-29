Akşener: Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu yıl 45'incisi düzenlenen Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'nin açılışı için Isparta'nın Uluborlu ilçesine geldi. Karayolu ile Eskişehir'den Uluborlu'ya geçen Meral Akşener ilk olarak Belediye Başkanı Aziz Tuna'yı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında İl Başkanı Hasan Büyükçam ve ilçe başkanları ile basına kapalı toplantı yapan Akşener daha sonra ilçede esnafları ziyaret etti. Sonrasında festivalin düzenlendiği alana geçen Meral Akşener, burada festival konserini izlemeye gelen kalabalığa hitap etti. Uluborlu ilçesinin bir dönem 80 bin nüfuslu bir yerleşim alanı, 1200 İstiklal madalyalı kadim bir şehir olduğunu söyleyen Meral Akşener, şimdi ise ürettiği kiraz 75 TL iken bir anda 35 TL'ye indirilen mağdur bir şehir haline geldiğini aktardı. Akşener, mevcut iktidarın çiftçiyi zor durumlara soktuğunu ve 'Ne halin varsa gör' dediğini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasının son bölümünde İYİ Partili Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna'ya önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimde ilçe halkından destek istedi. Akşener, ilçede düzenlenen iyi kiraz yetiştiriciliğinde dereceye giren üreticilere ödül verilmesinin ardından ilçeden ayrıldı.