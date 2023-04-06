Akşener kurşunları tek tek fırlatıp tepki göstermişti! Olayların odağındaki inşaat bekçisi yaşananları anlattı

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlar nedeniyle önce gözaltına alınıp daha sonra ise serbest bırakılan inşaat bekçisi konuştu. Akşener'in dünkü konuşmasında kürsüden mermileri fırlatarak tepki gösterdiği olayla gündeme gelen bekçi, "Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Bir sürü eş dost arkadaşım var, Mersinli kirvelerim var İYİ Partili. Utanıyorum, mağdurum, kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kabul ederlerse bir çiçek alıp gidip özür dilemek isterim" dedi.

İyi Parti'nin Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlar siyaset gündeminden düşmüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla olayın bir saldırı değil bölgedeki bir inşatta meydana gelen hırsızlık girişimin engellenmesi için bekçinin silahını ateşlemesiyle meydana geldiğine yönelik açıklamalarına rağmen İYİ Parti cephesinin öfkesi dinmiyor.

AKŞENER OLAYIN BİR SALDIRI GİRİŞİMİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tansiyonu yükseltecek açıklamalar yaptığını ve olayın bir saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisi hakkındaki ithamlarını işaret ederek İYİ Parti lideri Akşener'i özür dilemeye davet etmişti.

KÜRSÜDEKİ KURŞUNLARI TEK TEK YERE FIRLATTI

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener ise kürsüdeki kurşunları göstererek yere fırlatmış "Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize kurşun mu 'dur' diyecek?" ifadelerini kullanmış, olayın bir hırsızlık olayı olduğuna dair açıklamalara inanmadığını tekrarlamıştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILAN BEKÇİ KONUŞTU

İYİ Parti binasına isabet eden kurşun nedeniyle gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan inşaat bekçisi ise yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı. Hırsızları kovalamak için silahını ateşlediğini anlatan bekçi, "Bir çiçek alayım partiden özür dileyeyim. Mağdurum, müşkül durumdayım. Bu kasti bir şey değil. Yanlışlıkla yapılan bir şey." diye konuştu.

"BURADA UYUŞTURUCU KULLANANLAR OLUYOR"

İnşaat bekçisinin açıklamaları şu şekilde; "Ben normalde rutin olarak 18.30'da iş yerime geldim. Dışarıya çıktım. Şantiyeye geldim ve gündüz de bir hırsızlık olmuştu. Çalınan parçaları aşağı atmışlardı. Telin arkasından alıp götürmek için. Olay gecesinde mesai saatim dolmak üzereydi. 18.45 gibi eve geçtim iftar yapmak için. İftardan sonra arkadaşlar aradı takır tukur ses geliyor diye. Ben de her ihtimale karşı ruhsatlı silahımı aldım. Çünkü burada uyuşturucu kullananlar oluyor. Baktım şantiyeye geldim bir sıkıntı yoktu. Bir baktım tekrar yukardan tak tuk ses geldi. Parça almışlar yine.

"HAVAYA 3 YA DA 4 EL ATEŞ AÇTIM"

Havaya ateş açtım 3 ya da 4 el korksunlar diye. Yanlarına da fazla yaklaşamıyorum. Uyuşturucu kullanıyorlar. Sonra oradan ateş edince beni kaale dahi almadılar. Burada 2-3 el yine ateş ettim. Sonra molozların üzerine düştüm zaten. Kafamı yere çarptım. Sonra ateş ettim.

"İYİ PARTİ BİNASININ ÖNÜNDEN AŞAĞI İNİYORLARDI"

İYİ Parti'nin tam önünden aşağı iniyorlardı. Teli de yırtmışlar oradan kaçıp gidiyorlar. Bertaraf etmek için ettim. Gece yarısı zifiri karanlıktı zaten düştüm. Hem sağdaki hem soldaki korksun diye. Farklı yönlere kaçtılar. Kaçan hırsızların üzerine ateş etmedim. Ben 2 senedir burada çalışıyorum İYİ Parti ile bir husumetim yok. Benim böyle bir niyetim olsa neden ruhsatlı silahla böyle yapayım. Ertesi gün gelen polislere her şeye anlattım.

"ÇİÇEK ALIP GİDİP ÖZÜR DİLEMEK İSTERİM"

Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Bir sürü eş dost arkadaşım var Mersinli kirvelerim var İYİ Partili. Utanıyorum, mağdurum, kimsenin yüzüne bakamıyorum. Neredeyse bu memleketi bırakacağım. Ben bir şey yapmadım. Benim hayatta hiçbir siyasi ile bağlantım yok. Ben sabah işime gelirim akşam evime giderim. Özür dilerim. Bir çiçek alayım partiden özür dileyeyim. Mağdurum, müşkül durumdayım. Bu kasti bir şey değil. Yanlışlıkla yapılan bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gider gitmez aklımın ucundan geçmezdi. Kabul ederlerse bir çiçek alıp gidip özür dilemek isterim. Ailem çok üzülüyor. Karanlık olduğu için hırsızların yüzünü görmedim ve bere takıyorlar. Geceleri burası zifiri karanlık oluyor."