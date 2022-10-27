Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili esprisi gündem olan komedyeni izlemeye gitti

İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medyada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını eleştiren bir espriyle sosyal medyada gündem olan komedyen BAturay Özdemir'in gösterisini izlemeye gitti. Gösteri sonrasında Özdemir'le buluşan Akşener, "Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…Muhteşem gösteri için çok teşekkürler. Yolun bahtın açık olsun" paylaşımında bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyadaCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını eleştiren bir espriyle sosyal medyada gündem olan komedyen Baturay Özdemir'in gösterisini izlemeye gitti.

"SİYASETİN YOĞUN GÜNDEMİNDE UFAK BİR NEFES ARASI"

Gösteriden sonra Özdemir'le de buluşan Akşener, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası… Muhteşem gösteri için çok teşekkürler Baturay Ozdemir. Yolun bahtın açık olsun" dedi.

"ÇOĞU ŞAKAMA GÜLDÜ"

Özdemir ise "Bugün gösterime gelip, gülen Meral Akşener'e çok teşekkür ederim. Onore oldum, ince ruhlu biri. Çoğu şakama güldü, seyircime de çok teşekkür ederim, harikaydın Ankara!" ifadeleriyle karşılık verdi.

KILIÇDAROĞLU ŞAKASI

Gösterinin Kılıçdaroğlu'yla ilgili kısmında Özdemir, "Arkadaşlar bu ülke seksen milyon falan. 20 milyonda Arap mülteci falan var, yüz milyon falan. Yüz milyon kişi içinde 1 kişi seçimi kaybedebilir. 1 kişi. Diyorlar ki o aday olsun mu? Hayır abi. Bize sormayın, bize soruyormuş gibi yapmayın" şakasını yapmıştı. Bu bölüm sosyal medyada çokça paylaşılarak gündem oldu.

"NE DİYON MERAL'E?" ESPİRİSİNE DE YANIT VERMİŞTİ

Gösterisinin Akşenerli bölümünde komedyen, babasının emekli asker olduğunu ve eski MHP'li olduğunu söyleyerek ancak şu an kafasının karışık olduğunu belirtmişti. Babasını evde gergin şekilde yakaladığını anlatan Özdemir, babasına ne olduğunu sorduğunda "Ne diyon Meral'e?" yanıtını aldığını söylemişti.

Daha sonrasında Baturay Özdemir gösterisinden bu kesitin yer aldığı videoyu Twitter hesabından Akşener'i etiketleyerek "Ne diyim Meral Hanım?" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşıma Akşener'den de yanıt gecikmemiş ve İYİ Parti lideri Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla Özdemir'in sorusunu "Baturay, Aydın'da esnaf gezerken beni etiketlediğin videoyu gösterdiler. Baban demiş ki 'Meral iyi mi?', 'İyi' de Baturay, 'İyi." sözleriyle cevaplamıştı.